balonmano | Asobal

El Cangas trata de salir de la zona de descenso

REDACCIÓN

Cangas

El Frigoríficos del Morrazo visita esta tarde (19 horas, pabellón Santiago Manguán) al Villa de Aranda en busca de un triunfo que le permita recuperarse tanto en el aspecto mental como en el clasificatorio frente a uno de sus rivales directos en la lucha por eludir el descenso de categoría.

TEMAS

