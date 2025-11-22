fútbol sala | Segunda División
El Bembrive se enfrenta fuera a de un recién ascendido
REDACCIÓN
Nuevo compromiso para el Bembrive FS, que vuela a Menorca (Baleares) para disputar este sábado (polideportivo Es Mercadal, 19:00 horas) la décima jornada del grupo 1 de 2ª División.
El equipo vigués se desplaza con las bajas de Mar Fernández y de “Lutxi” González para medirse al Atlético Mercadal, campeón de Baleares el curso pasado y que logró el ascenso a la categoría de plata, en la que las jugadoras que prepara Manuel Pérez Belda pelean por mantenerse.
Así, será éste el segundo partido consecutivo del quinteto entrenado por Gael Madarnas contra un equipo de la zona baja. Las isleñas, antepenúltimas con 4 puntos, solo han ganado un encuentro (3-2 al River Zamora, penúltimo, en la segunda fecha del campeonato) y firman cuatro derrotas en fila, la última en el duelo balear ante el San Pablo en Ibiza (5-1).
Las viguesas buscan cerrar el primer tercio liguero con su sexta victoria y a la espera de lo que ocurra en otros duelos con equipos de arriba: Valdetires-Vilalba (17:00) y Estrela Futsal-ENCE Marín (18:00) que pueden permitir a las verdes, si ganan, recortar diferencias con los puestos de play-offs.
- Guardias civiles expertos en ciberdelitos: «Vemos a jóvenes gallegos que, por 100 euros, abren cuentas bancarias destinadas a dinero estafado»
- Un accidente de moto acaba con la vida del hijo del concejal del PP de Cangas José Luis Gestido
- Miguel Gestido, fallecido en accidente de moto: un futuro que se labraba en el «Eira do Costa»
- Las bajas de larga duración penalizarán en la carrera de funcionario
- Los gatos son más frioleros de lo que pensamos: cuándo las bajas temperaturas se convierten en un riesgo
- Una mujer de Vigo se precipita desde una altura de 15 metros mientras escalaba en el monte de A Picoña
- Buscan a una mujer de 55 años desaparecida en Vigo
- Muere el entrenador vigués Iñaki Cabaleiro