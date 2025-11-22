El Bembrive se enfrenta fuera a de un recién ascendido

Nuevo compromiso para el Bembrive FS, que vuela a Menorca (Baleares) para disputar este sábado (polideportivo Es Mercadal, 19:00 horas) la décima jornada del grupo 1 de 2ª División.

El equipo vigués se desplaza con las bajas de Mar Fernández y de “Lutxi” González para medirse al Atlético Mercadal, campeón de Baleares el curso pasado y que logró el ascenso a la categoría de plata, en la que las jugadoras que prepara Manuel Pérez Belda pelean por mantenerse.

Así, será éste el segundo partido consecutivo del quinteto entrenado por Gael Madarnas contra un equipo de la zona baja. Las isleñas, antepenúltimas con 4 puntos, solo han ganado un encuentro (3-2 al River Zamora, penúltimo, en la segunda fecha del campeonato) y firman cuatro derrotas en fila, la última en el duelo balear ante el San Pablo en Ibiza (5-1).

Las viguesas buscan cerrar el primer tercio liguero con su sexta victoria y a la espera de lo que ocurra en otros duelos con equipos de arriba: Valdetires-Vilalba (17:00) y Estrela Futsal-ENCE Marín (18:00) que pueden permitir a las verdes, si ganan, recortar diferencias con los puestos de play-offs.