Partido del Celta contra la violencia de género

El partido que el domingo disputará el Celta Femxa Zorka ante Lima Horta, Navia 12.30 horas, será el partido contra la violencia de género. Ayer se realizó la presentación del partido en la Casa del Deporte, con la presencia de Cristina Cantero, Carlos Álvarez, Andrea Boquete, María José Táboas y José Manuel Freire Piñeiro, coordinador de deporte escolar de la Jefatura Provincial de Vigo de la Secretaría General. Durante el acto, Cristina Cantero destacó la importancia de que un club femenino cómo el nuestro continúe visibilizando una lacra que sigue afectando a las mujeres en la actualidad. También señaló que esperan una buena asistencia en el encuentro del domingo.