Manos tendidas

La existencia de David González Mella quedó tajada aquel 30 de octubre de 2021. Una caída mientras montaba en bicicleta por los alrededores de su Goián natal le segó la médula espinal desde la vértebra T-4. Interrumpió su vida a la vez que le inmovilizaba por debajo del pecho. Siempre será una cesura en su biografía. La lesión, sin embargo, no ha secado su pasión ni diluido sus afectos. Aún milita en el Kayak Tudense, en el que se enroló siendo un niño. Rema en el Miño cada mañana. Y en Delta Vigo, la firma para la que trabajaba, siguen considerándolo como propio. Sus responsables han financiado la máquina que facilitará la puesta a punto de Mella, ya convertido en estrella del paracanoe. «Ogallá máis empresas se animen a estas iniciativas», anhela.

«En Delta hemos tenido la fortuna de tener a David durante 12 años», recuerda Francisco Puga, «Paco para todo el equipo», advierte; presidente de Delta desde hace casi medio siglo. «No lo vemos cada día de lunes a viernes, como antes, pero nadie mejor que él sabe el cariño que se le sigue teniendo. La diferencia de unas empresas a otras son las personas y el éxito es siempre colectivo. David ha sido para todos sus compañeros un ejemplo sobresaliente en valores personales y profesionales».

David González Mella. / Marta G. Brea

El trato se refresca en las «celebraciones internas» a las que el tomiñés sigue acudiendo: cenas de Navidad, la conmemoración del 75º aniversario de la firma aeronáutica o la entrega de placas a quienes cumplen 25 años en plantilla. Puga, además, se ha mantenido al tanto de su evolución a través de los hermanos de David, Eduardo y Hugo –que también trabaja en Delta–. Ellos ejercieron de portavoces durante aquel aciago otoño, mientras David yacía en la UCI del Juan Canalejo.

«Recuerdo la llamada de mi sobrino Víctor Lorenzo informándome del trágico accidente, al inicio de un largo puente. Esos días festivos se hicieron más largos todavía, pues las noticias que me iban llegando no eran alentadoras», relata el ejecutivo. «Nunca han llegado a ser las que todos hubiéramos deseado».

Mella revela que en Delta, mientras se clarificaba el alcance exacto de su paraplejia, se ofrecieron a adaptar su puesto. Y luego, resuelta la incapacidad laboral, ampliaron su disponibilidad en aquello en lo que pudiesen colaborar. «Dende o primeiro momento sempre tiveron a intención de axudar», agradece Mella. «Pero eu non son unha persoa que queira pedir axuda. E non se trataba de pedir por pedir, senon que servise de algo». El momento ha llegado varios años después.

Brillante trayectoria

Mella se ha labrado desde 2023 una brillante trayectoria como canoísta en el Va’a, embarcación que apuntala su estabilidad sobre un patín, al estilo polinesio. Catalogado como VL1 en la calibración de la discapacidad, en 2024 se proclamó campeón del mundo. «Sus logros definen su personalidad, su capacidad de sacrificio y sus genes competitivos», elogia Puga.

En el Kayak Tudense, del que Mella también es vicepresidente, lo han secundado. El goianés necesita la presencia constante en sus entrenamientos de un técnico, que sobre todo le facilite los traslados. Esteban Alonso, José Luis Bouza y el presidente, Manuel Pedrares, se van turnando. Además, Mella acude una vez por semana al Fit Center de O Vao, sede también del centro puente de la Fundación Isidre Esteve. Joan Rodríguez, Sara Alonso y los demás entrenadores tienen, entre sus especialidades, el deporte adaptado. Y cuentan con material específico como esa máquina esencial en la preparación de Mella.

Se trata de una handbike estática, con la misma función aeróbica que las normales. Pero mucho más importante en casos como los de Mella. Él no puede trabajar con el ergómetro durante la pretemporada, cuando se corre el riesgo de que el peso se descontrole. No puede salir a rodar por la carretera. Cualquier detalle menor, como mojarse a la intemperie, le complica la intendencia.

A Mella, en suma, le convendría poder trabajar a diario con la bicicleta estática de manos. El problema es que el precio se quintuplica, calcula el tomiñés, en cada artículo diseñado para personas con discapacidad con respecto a su equivalente convencional. Desde el Kayan Tudense plantearon la posible adquisición a Delta y la respuesta de la empresa ha sido inmediata. «Siempre le he transmitido a David que ésta seguía siendo su casa. Desde el primer día y en varias ocasiones le había ofrecido nuestro apoyo. Los tiempos los ha manejado él y respeté su decisión», detalla Puga.

David, durante una competición. / RFEP

Delta ha costeado de manera íntegra el precio del aparato, que alcanza los 5.400 euros. La operación, ya que el Tudense no puede recibir directamente ese tipo de donaciones, se ha articulado a través de la Fundación Amare Terra, con la que la Xunta colabora a través de la plataforma solidaria Terra Move y que ofrece ventajas fiscales. El proyecto «Club Kayak Tudense: paladas por la inclusión» se colgó en el portal y Delta vehiculó así su ingreso.

«La cuantía carece de importancia ante los sentimientos», resume Puga, orgulloso de los logros de David. «El deporte que ama, la libertad que siente sobre las aguas de un río y el cariño que percibe de tanta gente tienen que ser de gran ayuda en su vida diaria». El canoísta calcula que la bicicleta estática de manos, que quedará instalada en la sede del Tudense, llegará en torno a Reyes. Y bromea sobre lo mucho que sudará a partir de entonces: «Non sei se será un regalo ou unha tortura». Regalo bienaveturado. Feliz tortura.