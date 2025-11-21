El Coruxo, por la reforestación de los montes
El Coruxo firmó ayer un acuerdo que va más allá de lo que es la actividad futbolística. De la mano de la firma Legados, nace el proyecto "Fútbol con raíces", en donde jugadores de las categorías inferiores, y también del primer equipo, llevarán a cabo una reforestación de varios montes de la cidad como Fragoselo, Valladares, Beade, Bembrive, Matamá, además de limpiezas de las dunas en las playas. Legados promueve soluciones para cuidar del patrimonio natural del país, reforzando la cohesión social, creando oportunidades en los territorios, cuidando las tradiciones. La primera acción será la celebración de un "magosto", el domingo, coincidiendo con el partido ante el Sámano.
