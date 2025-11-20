Javi Díaz, jugador, leyenda y pabellón

Cuando Ánxela Fernández Callís (1992), su pequeña vecina en O Rosal, hoy convertida en alcaldesa, se le aproximó junto al concelleiro de Deportes y le anunció que quería bautizar con su nombre el pabellón municipal, Javier Díaz Pérez (1975), Javi Díaz para el siglo, resopló.

–Me parece excesivo. No lo veo para tanto.

«Quedó ahí», añade. Aunque ya le habían advertido que los trámites se prolongarían, quizá pensó Javi que el asunto se había olvidado. Hace un mes, sin embargo, le confirmaron que el proceso iba a concretarse. Y esta semana, en el pleno ordinario, los tres grupos, BNG, PPdeG y PSdeG, lo han aprobado por unanimidad. Un letrero lo proclamará y así se recogerá en documentos y actas. Ya no más O Calvario, apodo posible por la plaza próxima pero infrecuente, y ya no sólo el pabellón municipal de O Rosal, sino el Javi Díaz.

El renombramiento se ejecutará en el próximo partido que dispute como local el principal inquilino de la instalación, el Valinox Novás, club en el que Javi inició y concluyó su aventura. Ese domingo 30 de noviembre recibe al Granitos Ibéricos Carballal, en cuyo cuerpo técnico el exportero ejerce como ayudante de Fran González.

Cartel del partido Valinox-Granitos Ibéricos. / Atlético Novás

Ya intuye Javi lo raro que se sentirá porque ahora mismo aún no es capaz de asimilarlo. «Llevo muy mal los halagos. No me gustan. Y hay gente que ha tenido su carrera allí y que ha hecho más por el deporte en O Rosal. Yo simplemente me dediqué a lo que me gustaba. Quizá la gente desde fuera lo vea con otro prisma, pero es que a mí me cuesta», admite sobre su sonrojo, en cualquier caso emocionado. «Claro que es bonito. Lo agradezco y es un orgullo para mí».

650 partidos en Asobal

Desde fuera muchos valoran, desde luego, que Javi sea el segundo jugador con más partidos en la Liga Asobal –650 durante 23 temporadas–, sólo superado por Hombrados, a los que sumar los de otras categorías en una trayectoria profesional que se prolongó de los 17 a los 49 años. El presidente del Novás, Andrés Senra, conviene: «Javi Díaz es para mí y para la mayoría de los rosaleiros un ídolo y un referente. No sólo el jugador de balonmano más importante sino nuestro deportista que más lejos ha llegado junto a David Gómez (decatleta olímpico) y Serafín Martínez (ciclista del Xacobeo). Esa constancia y esa historia van a ser muy difíciles de igualar para alguien nacido en O Rosal y casi para cualquiera. Se merece este reconocimiento. Es la personal ideal para recibir este homenaje».

–Yo no soy entrenador, sigo siendo jugador –repite Javi Díaz cada vez que se dirige a la plantilla del Granitos Ibéricos. Innegable leyenda, en dos semanas será también un pabellón.