Un Vigo que arraiga: la nueva temporada en 3x3

«Estoy orgulloso. También en ocasiones me intimida todo esto. A la vez, me siento contento», enumera Luis Ángel Guimeráns, Guime. Al presidente del Vigo 3x3, que fundó en 2024, se le enredan las emociones cuando contempla tanto en tan poco mientras enfoca lo mucho que se le viene. El equipo femenino inicia este fin de semana su segunda temporada en la Liga Nacional. Un terreno conocido y al tiempo inexplorado. La Federación Española de Baloncesto (FEB) se ha adueñado del formato, con una Liga de Invierno que de alguna manera ha absorbido al anterior. La modalidad crece en estaciones antes impropias, aunque arraiga a ritmo variado. Solo el Vigo irrumpe al norte y oeste de Madrid.

El 3x3, que proliferaba en torneos informales, ha consolidado su crecimiento competitivo desde su inclusión en el programa olímpico, en Tokio 2020. Los circuitos veraniegos han adquirido poso y la FIBA administra uno internacional. Pero aún se mantiene en gran medida como una alternativa estival, cuando el basket convencional se detiene, y la arquitectura institucional sigue tierna. El Vigo, por ejemplo, aunque reciente, ha sido el segundo club específico creado en Galicia, tras el Boiro.

Nueva equipación del Vigo 3x3. / Cedida

Todo evoluciona a gran velocidad en el mundillo. También el propio Vigo. Guime lo concibió inicialmente como sostén de una escuadra masculina que fijase O Marisquiño como evento central de su calendario. Al poco ya creó el femenino; con menor competencia, no tan exigido en el ranking, fue a la postre el aceptado en la Liga Nacional que prolongaba la actividad a invierno y primavera.

Las viguesas sorprendieron en su presentación en la escena española. Inferiores en centímetros y fuerza, exhibieron un juego colectivo que no se estila. «Éramos nóvatos, no sabíamos cómo lo íbamos a hacer y quedaron quintas. Ni tan mal», celebra Guime, que admite, sin embargo: «Doy por hecho que el nivel va a subir. Sucede cada año. Vuelto a estar con la misma incertidumbre».

Cada vez mayor nivel

A nivel general, el padrinazgo de la FEB ha incrementado el atractivo entre jugadoras recién retiradas del 5x5 o que directamente apuestan por el 3x3 en vez de tomárselo como un entretenimiento para cuando el calor aprieta. Sucede también a nivel masculino. En esta nueva Liga de Invierno participarán figuras como Javier Beirán y Nacho Martín. «Cada vez más exjugadores de ACB se animan», confirma Guime.

A nivel interno, es la reconversión de la plantilla lo que constituye un interrogante a resolver. Sólo prosiguen la capitana, María Lago, y Carla Fernández. Han causado baja Tati Casal, con una lesión grave de rodilla; Sara Fernández, por incompatibilidad laboral; y Laura Martínez, a quien Guime consideraba la «jugadora más determinante de toda la Liga» y que ha escogido una propuesta de 5x5.

En su sustitución se asienta Nena Tajchevska, que ya disputó O Marisquiño, aunque tendrá que compaginar sus intervenciones con sus labores técnicas en el Arxil. Como fichajes aterrizan Fanny García Cabanas, «una pívot que nos dará presencia e intimidación en la zona», y Claudia Calvelo, ez de Ensino, Rivas, Barcelona o Ardoi, entre otros.

«Estoy satisfecho», resume Guime, que ha apostado por una configuración veterana. Con estas piezas afrontará los eventos que componen la Liga de Invierno: cuatro en la Caja Mágica, uno en Valencia y otro cuya sede está por determinar. El Vigo 3x3 es uno de los que ha pagado el canon que garantiza su presencia en estas seis citas. Compartirá la primera en Madrid con dos equipos capitalinos, dos valencianos y otros cuatro de Ceuta, Ibiza, Mérida y Canarias.

Guime, que en la campaña pasada no acompañó al equipo por austeridad, sí se desplazará a Madrid. Además de apoyar a sus jugadoras, planea recabar información y establecer contactos que le permitan acelerar su próximo objetivo: competir también a nivel masculino «el año que viene, si el proyecto sigue y se suma algún patrocinador». Sus actuales sostenes son Vegalsa y Xunta de Galicia, a los que se añaden Servisub Obras y Servicios y Zorka.

«Ya se verá. Toca centrarse en las chicas», acota. Serán ellas las que estrenen la nueva equipación. «La gente nos decía que las nuestras eran las más bellas y originales que habían visto. Pues vamos a sorprender», anticipa. Se mantienen dos versiones en rosa y azul y su empleo de los símbolos vigueses. Pero las Cíes, antes en imagen real, se transforman en la línea del horizonte tras la que se levantan otras sombras: puente de Rande, Sireno, caballos de Praza España, Redeiros, Porta do Atlántico... Porque este Vigo, aunque joven, posee raíces profundas.