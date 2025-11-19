Las huellas de María Machuca: de A Cañiza al Mundial

La vida atiende por igual a planes y caprichos. Se esculpe con esfuerzo y se somete al viento. Una propuesta inocente, un leve retraso, una llamada de teléfono... El destino de María Machuca, portera del Balonmán Cañiza, se ha cimentado sobre esos instantes que sólo después, sobre lo ya escrito, podrá identificar como cruciales. De ella ha dependido cómo transitar esos caminos que se le habían abierto: «Creo que todos los sitios en los que he estado han dejado una huella en mí y yo, en ellos»,

María, o sea, sólo había jugado a fútbol con la chavalada del barrio en los descampados de San Antonio, en el extrarradio de Asunción, cuando su prima Delia la invitó a entrenar a balonmano. Tenía 14 años. «Una compañera, Yamili, me vio potencial», relata.

–Vuelvo a mi antiguo club. ¿Quieres probar?

Y probó, una cadete de estreno y primeramente como pivote. Hasta que la propia Yamili, que era portera, llegó tarde cinco minutos a una sesión.

–¿Quién se pone?

–Me pongo yo.

Cuando Yamili llegó, la estuvo observando y le elogió:

–Te parás bien en la portería, no tenés miedo, que es lo principal.

«Me empezó a enseñar algunas cosas. Se me daba bien. Y pensé que igual me iba mejor ahí. Correr no era mi fuerte», bromea.

Esa adolescente de iluminación fortuita se federó en José Mesa, fichó por Santa Helena y se mudó a Cerro Porteño. Disputó los diferentes torneos del handball paraguayo. Le concedieron becas y entró en la dinámica federativa, «escalando puestos». Y un día, colmado su palmarés doméstico, comenzó a ambicionar otros retos. «La idea de jugar en España siempre estuvo», explica. «Tenemos de referencia a Marizza Faría, nuestra seleccionadora, que probó suerte y fue una de las mejores jugadoras de Iberdrola (Elda, Alicante, Elche, La Calzada)».

–¿Te vendrías a España? –indagó un representante, Cristian Giménez, marido de Faría.

–Sí, por qué no.

–Vale, yo te aviso.

Giménez apenas tardó dos días.

–María, ya está confirmado, te venís.

–OK. Pásame el billete cuando puedas y nos vemos la próxima semana.

–¡Qué la próxima semana! Venís mañana.

«Colgué y se lo dije a mi madre. Fue a lo loco», recuerda ahora María de aquel súbito frenesí. «Había llegado un lunes de un torneo sudamericano de selecciones y el miércoles ya estaba volando».

Sucedió en 2022, cumplidos los 26, con un viaje a Camargo que fue «la puerta de todo». En aquella temporada se midió por vez primera al Cañiza –aún Oliveira&Faro Saeplast– y captó la atención del entrenador del Ciudad Imperial, Diego García. María había regresado a Paraguay tras aquel año en Cantabria «queriendo volver a España. Había sido un choque cultural, pero me gustó el desafío tan lindo. Diego me había estado siguiendo, le gustó mi actuar y me convenció».

Un afortunado viaje a Galicia

La experiencia en Toledo resultó igualmente satisfactoria. Diego y María hubieran querido prolongar el vínculo. «Por razones ajenas no pudimos cerrar un acuerdo». Así que estaba libre en aquel verano de 2024 que decidió pasar en Galicia junto a la también paraguaya Andrea Amarilla, jugadora entonces del Rubensa Porriño. La cañicense Sara Carril las descubrió juntas en stories de sus redes sociales.

–¿Tu amiga tiene equipo?

«Y se pusieron en contacto conmigo. Me quedé y ya», resume, feliz. «Me encanta A Cañiza. La gente es superbuena. Me siento en casa. Galicia me recuerda a mi país por lo verde que es. Me siento muy bien acogida. Valoro mucho la parte humana cuando voy a un sitio. Se trata de dejar una semillita».

María reside en la villa del Paradanta, en uno de los pisos en los que el club ubica a sus foráneos del Honor Plata femenino y del Primera Nacional masculino. Estudia y gestiona equipos de la base. Ha tejido afectos por doquier. «Está integrada al cien por cien», describe su entrenador, Isma Lago.

Dentro de la cancha se ha confirmado como una portera fiable. «Regularidad es el adjetivo que la define. Cuando está con ritmo es muy segura. Desde el primer día vino a desempeñar un papel relevante. Ha asumido ese rol con ganas», describe Isma. Su contribución ha ayudado a que el Helvetia Saeplast no pierda desde marzo. Concluyó la pasada Liga en cuarta posición de un grupo que hoy lidera en solitario tras haber derrotado (28-22) en la octava jornada al Getasur, único rival que también seguía invicto. «El mérito del equipo es brutal», ensalza Isma.

Machuca, MVP de la Copa Galicia. / Balonmán Cañiza

«Lo que las veo entrenar por la semana se refleja en los partidos. Somos un pueblo pequeño pero damos guerra», se ufana el presidente, Marcos Estévez. «Trabamos muy duro en este proyecto, que nos da muchas alegrías».

Una de ellas es la convocatoria de María para el Mundial de Alemania y Países Bajos (26 de noviembre-14 de diciembre). Su segundo tras el de 2023, pero el primero como cañicense de pro. «Es un hecho histórico para el club», destaca Isma, que asume que María causará baja ante los canarios Rocasa y Romade. «Por encima de eso sentimos orgullo».

Paraguay debutará ante España. Montenegro y Feroe completarán la fase. «Queremos demostrar lo que somos y tenemos», asegura María, que no descarta sorprender igual que no renuncia a jugar algún día en la Liga Guerreras, como su idolatrada Faría: «Tengo 31 años, pero quién sabe. Igual las casualidades de la vida...».