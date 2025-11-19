Judo
Irene Vázquez gana la Supercopa de Madrid
Segunda victoria consecutiva de la viguesa en categoría júnior tras la obtenido en Gijón
Prosigue Irene Vázquez su asombrosa irrupción en la categoría júnior. La viguesa, tras ganar la Supercopa de España celebrada en Gijón, ha hecho lo propio en la de Madrid una semana después. Irene derrotó en -57 kg a la canaria Gabriela Ramírez, la andaluza Fátima Gregoris, la valenciana Marta Leal y la asturiana Alba Ferreras.
