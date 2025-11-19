Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Judo

Irene Vázquez gana la Supercopa de Madrid

Segunda victoria consecutiva de la viguesa en categoría júnior tras la obtenido en Gijón

Irene Vázquez y Mario Muzas.

R. V.

Prosigue Irene Vázquez su asombrosa irrupción en la categoría júnior. La viguesa, tras ganar la Supercopa de España celebrada en Gijón, ha hecho lo propio en la de Madrid una semana después. Irene derrotó en -57 kg a la canaria Gabriela Ramírez, la andaluza Fátima Gregoris, la valenciana Marta Leal y la asturiana Alba Ferreras.

