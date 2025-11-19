Adrián Fajardo asciende desde el Vigo-Rías Baixas al Burgos Burpellet BH

El Vigo-Rías Baixas ejerce una vez más de catapulta al pelotón profesional. Tras una temporada de constante crecimiento en las filas de la estructura presidida por José Luis Chamorro, el ciclista manchego Adrián Fajardo da el salto al Burgos Burpellet BH. El vigente campeón de España Sub-23 de Contrarreloj ha firmado por dos temporadas con el conjunto morado, una formación UCI ProTeam.

El corredor de Almansa, de 22 años, recaló el pasado invierno en el conjunto olívico y fue asumiendo galones a las órdenes de Paula Sanmartín y Aitor Bugarín hasta convertirse en uno de los jefes de filas de la escuadra flúor. Su primer resultado destacado lo obtuvo a mediados de mayo en la Copa de España de Padrón y un mes después protagonizó una actuación arrolladora en la ascensión a Sierra Nevada para conquistar la corona estatal de CRI Sub-23.

El título de campeón de España en una especialidad que, en principio, no era su punto más fuerte dio alas al escalador de cara al carrusel de rondas por etapas del verano. Liderando el ciclismo de ataque propuesto por el Vigo-Rías Baixas, terminó cuarto en la general de la Vuelta a Zamora, noveno en la Vuelta a la Comunidad de Madrid y acarició un nuevo triunfo en su tierra, en la jornada inicial de la Vuelta a Castilla-La Mancha.

Labor formativa

“La temporada 2025 ha sido muy bonita para mí. Empezó de una manera un poco desilusionante por culpa de una caída, que llegó cuando estaba bien de forma y me obligó a estar un tiempo parado. Ni podía imaginarme a mitad de año, cuando volví a correr, que el resto de la temporada iba a ser tan buena para mí. Destacaría la regularidad que pude tener y, como broche de oro, el Campeonato de España. No solo me hizo ilusión ganarlo como sub-23, sino el haberlo hecho tan bien con respecto a los profesionales”, afirma Adrián Fajardo en sus primeras declaraciones como integrante del Burgos Burpellet BH.

El ascenso al máximo nivel de uno de sus jóvenes talentos supone una pérdida deportiva para el Vigo-Rías Baixas, que se queda sin uno de sus líderes, pero al mismo tiempo reconoce el trabajo de formación realizado por este proyecto que lleva compitiendo desde 2013 en la categoría Élite y Sub-23. Una vez más, un corredor que se ha desarrollado con el maillot flúor logra una oportunidad en el campo profesional. En el caso del Burgos Burpellet BH, con Adrián Fajardo ya son cinco los ciclistas con pasado en el equipo olívico que han defendido los colores del proyecto morado. El nombre del manchego se une al de Willie Smit, Miguel Ángel Fernández, Moisés Dueñas y Antonio Angulo.

La familia Fajardo continuará vinculada al Vigo-Rías Baixas porque Álex ya prepara su segunda temporada como sub-23 a las órdenes de Aitor Bugarín y Paula Sanmartín. A su hermano mayor Adrián, la dirección del club le quiere agradecer su esfuerzo, dedicación y compromiso a lo largo de este año y desearle los mayores éxitos en esta nueva etapa.