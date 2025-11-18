Atletismo
Xogade reúne a Mos y Porriño en su cross
Zamáns acoge hoy el Campeonato Zonal de Cross de Xogade que reúne a centros de Mos y Porriño: los CPR Hnos. Quiroga y Santo Tomás, el IES de Mos, Colegio Las Acacias y los CEIP Petelos, Atín-Cela, Plurilingüe Pena de Francia, A. Palacios, Da Cruz de Budiño, Plurilingüe Atios, Xose Fernández López y Mestre Valverde Mayo.
