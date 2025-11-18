Fútbol
Dos lesionadas en el Traviesas femenino de OK Plata
Kylian Mbappé y su antiguo club el París Saint-Germain (PSG) se reclamaron este lunes mutuamente sumas astronómicas de 263 y 240 millones de euros, respectivamente, en la vista que se celebró en el Tribunal laboral de París por el litigio que les enfrenta por unos salarios pendientes de 55 millones que reclama el actual delantero del Real Madrid.
Jornada aciaga para el Traviesas en OK Plata Femenina. Además de perder por 4-0 con el Raspeig han sufrido las lesiones de Priscila y Julia. El Ponteareas, por su parte, cayó 1-5 con el Marineda. En OK Bronce masculino, el Traviesas se impuso por 1-3 al Zamorana y se mantiene en media tabla, lejos de los puestos de peligro.
