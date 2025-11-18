Kike García, la victoria de un alma rota

«Kike es un guerrero en todos los aspectos», se emociona Javi Fernández. El entrenador del Flow Combat TBC ha visto a su pupilo alzar los brazos sobre el cuadrilátero de Chapela. En la pelea de semifondo de la velada La Noche del Barrio 5, el vigués ha derrotado al colombiano Yin Caicedo de manera clara. Su sexta victoria como profesional en un registro sin mácula. No lo celebra, sin embargo. Su rostro se contrae de dolor. El jueves, apenas 48 horas antes del combate, su madre, Mari Carmen Pereira, había fallecido. «Hay peleas que se explican con golpes. Otras solo se entienden con el corazón», resume Fernández.

Enrique García, a quien bautizaron el «Rayito» por la electricidad de sus directos, ya sabía cómo enfrentarse a un cuerpo tumefacto; el suyo propio después del accidente de furgoneta que le rompió un ligamento de la cadera y un hueso de la mano y que le baldó el lumbago justo cuando iban a levantarse las restricciones de la pandemia. Durante siete meses ni siquiera pudo caminar. Fue Fernández quien le devolvió la ilusión por una trayectoria profesional que apenas había podido estrenar.

Kike García, durante la pelea. / Álvaro Martínez Moreira

Nada se compara, sin embargo, a un alma rota. Mari Carmen había comenzado a sentirse mal la semana anterior. Todo se precipitó. «Fue complicado», relata Fernández sobre los momentos posteriores. «Pero él en ningún momento quiso tirar abajo la pelea. Prefirió enfocarse en ella para quitarse lo mal que lo estaba pasando».

El duelo con Caicedo, un colombiano afincando en Italia, «fue una auténtica guerra, que mantuvo al público en vilo. Un combate físico y emocional de gran calibre, de los que definen carreras, con dos boxeadores entregados, sin reservas ni excusas», describe el entrenador.

Metamorfosis en el estilo

Pese a la resistencia de Caicedo, Kike se impuso en las cartulinas en todos los asaltos. «Marcó los tiempos, encontró los huecos y dejó claro que su boxeo empieza a tener la textura y la autoridad propias de quien mira hacia cotas mayores», precisa Fernández, que lleva tiempo trabajando en la conversión del estilo ligero y bailarín que su discípulo aplicó durante su larga y exitosa trayectoria amateur en la versión contundente que ahora se le exige: «Se puede ver que ya es un profesional».

Kike, con la camiseta de homenaje a su madre. / Álvaro Martínez Moreira

A Kike lo ha salvaguardado del castigo su capacidad para la esquiva y ese parón entre 2020 y 2022, aunque fuese a disgusto. Le presiona, por contra, la biología de sus 35 años. «No ha tenido mucho castigo pero tenemos que correr un poco con el récord», admite Javi Fernández. El 6-0 que acumula permite fijar metas ambiciosas de cara a 2026. «No es una exageración decir que la ruta hacia el Campeonato de España se vislumbra cada vez más nítida. Si mantiene este crecimiento, no sería extraño que el próximo año Vigo tenga a su aspirante oficial. La ciudad sueña, el equipo lo sabe y Kike ya golpea a la puerta». El plan B contempla la candidatura a un cinturón intercontinental e incluso la combinación de ambos retos.

«Te quiero, mamá. Descansa en paz», rezaba la camiseta con la que Kike García subió al ring y que volvió a enfundarse a su conclusión.El recuerdo de Mari Carmen lo acompañará en cualquier batalla que afronte. Fernández concluye: «Fue mucho más que un triunfo deportivo. Fue un acto de amor, de coraje y de respeto».