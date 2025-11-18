Goleada para recuperar la moral

El Bembrive goleó al rival de turno, el recién ascendido Nou Turia valenciano, con festival de Clau y de Sabela, que se apuntaron un hat-trick cada una -el primero de ésta desde que llegó a Vigo en el verano de 2024- y, de paso, restaron dos puntos al Vilalba, quinto clasificado.

Fue un partido resuelto en tres minutos. Porque en ese tiempo Café, Luca, Clau (dos ocasiones, una al larguero) ya pudieron perforar la meta de una acertada Serra. Hasta que a 17:37 del descanso María González asistía a Clau en el área, la morracense pisaba el balón, aguantaba la salida de la portera y le picaba el cuero con pasmosa facilidad.

El quinteto levantino, que acudió a Vigo con ocho jugadoras, nada pudo hacer para evitar el chaparrón de las pupilas de Gael Madarnas. Una pared de Clau con Jessi permitía a la pontevedresa marcar el segundo gol, raso al palo largo chutando desde el ala derecha del ataque gallego. Clau, omnipresente y desatada, también intervenía en la tercera diana, asistiendo a Sabela. Precisamente Tenreiro firmó el mejor gol de la tarde, al irse de dos jugadoras, regatear a una tercera y fusilar a la portera para el 5-0.

La próxima jornada, el Bembrive viajará a Mahón para enfrentarse al Atlético Mercadal, antepenúltimo. Otra ocasión para recortar con la zona alta, porque el Valdetires Ferrol recibe al Vilalba y el Estrela al Ence Marín.