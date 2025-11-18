El Erice italiano, rival del Mecalia en octavos de final

El Mecalia ha sido emparejado en la fase Last 16 (octavos de final) de la EHF European Cup con el Handball Erice SSD ARL, club italiano muy potente en su país y que cuenta con grandes recursos. El club guardés tratará de acoger, al menos, el encuentro de ida en A Sangriña, cuya fecha prevista ha sido fijada para el fin de semana del 17 de enero.

Tras vencer sin dificultades al HC Byala búlgaro, el Guardés afronta con ganas el nuevo reto europeo. Las complicaciones son ahora mayores. El Handball Erice ha enlazado tres triunfos consecutivos tanto en la Copa de Italia (2023, 2024 y 2025) como en la Supercopa. Seis títulos en total desde su fundación en 2019, números que impresionan y en los que han jugado un papel muy importante nombres muy conocidos tanto para la Liga Iberdrola como para el Guardés en concreto. Hasta el curso pasado Cristina Cabeza ejercía de técnica, cargo que ostentó desde que abandonó el equipo miñoto en 2024. La presencia española se extiende a su plantilla, liderada por una brillante Shandy Barbosa, que destaca por su potencial goleador.

En Europa, en cambio, ha corrido distinta suerte. La de este año es la cuarta participación en la EHF European Cup y por el momento iguala su mejor resultado. El club italiano solamente había logrado colocarse entre los Last 16 en la temporada 2023/2024, cuando cayó eliminado por el KH-7 BM Granollers (64-56 el global).

En el curso actual, las italianas han superado con creces las rondas 2 y 3 de la competición, contra el Zeleznicar Indija serbio primero (46-25 ida; 37-29 vuelta; 83-54 el global) y ante el Kaerjeng de Luxemburgo después (36-13 ida; 32-17 vuelta; 68-30 el global). A destacar el acierto de jugadoras como Ramona Manojlovic (22 goles entre los cuatro encuentros), Giulia Losio (18) o Gabriela Pessoa (13). El club ha disputado todos los partidos como anfitrión y, probablemente, ofrecerá al Guardés la misma opción para ahorrar costes. Sin embargo, el sorteo ha definido al Mecalia como anfitrión, por lo que destinará esfuerzos, entre los que se encuentra una campaña dedicada a este objetivo, para traer al menos el partido de ida a la afición de A Sangriña. La primera vuelta está prevista para el fin de semana del 17 y 18 de enero, mientras que el choque definitivo se espera para el del 24 y 25.

"Nuestro mejor trabajo"

Para la entrenadora del Guardés, Ana Seabra, el Handball Erice es un rival que «invierte mucho para ganar todas las competiciones internas de Italia y que, sin duda, aspira a llegar lo más lejos posible en la EHF European Cup. A nosotras nos queda hacer nuestro trabajo de casa lo mejor posible», explica Seabra, pues el objetivo primordial es «poder seguir adelante y mantener viva la ilusión de la competición».

Last 16 de la European Cup. / EHF