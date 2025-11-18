Esgrima
Cano, subcampeona mundial de espada en mayores de 60
Rosa María Cano ha conquistado la medalla de plata en espada en el Campeonato del Mundo de Veteranos (+60). Tras lograr el tercer puesto en las poules, pasó exenta al tablón de 32, en el que venció a la tiradora de Hong Kong Lio (10-4). Posteriormente superó a la estadounidense Asher (10-7). En cuartos venció a la tiradora francesa Appavoupoulle (10-8) y en la semifinal, a la francesa Poncele (10-4). La alemana Marheineke la superó por 5-4.
Cano fue dos veces campeona en Colombia y tercera en el Panamericano juvenil. Se trasladó a Madrid y estuvo cuatro temporadas en el equipo nacional. Participó en Copas del Mundo y Mundiales. Se fue a Santiago para estudiar Odontología. Allí se ofreció como monitora en la universidad y fundó el Club Esgrima Santiago, con el que estuvo cinco temporadas. En 2001 fundó el Ciudad de Vigo.
