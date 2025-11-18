Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cano, subcampeona mundial de espada en mayores de 60

Rosa María Cano.

R. V.

Rosa María Cano ha conquistado la medalla de plata en espada en el Campeonato del Mundo de Veteranos (+60). Tras lograr el tercer puesto en las poules, pasó exenta al tablón de 32, en el que venció a la tiradora de Hong Kong Lio (10-4). Posteriormente superó a la estadounidense Asher (10-7). En cuartos venció a la tiradora francesa Appavoupoulle (10-8) y en la semifinal, a la francesa Poncele (10-4). La alemana Marheineke la superó por 5-4.

Cano fue dos veces campeona en Colombia y tercera en el Panamericano juvenil. Se trasladó a Madrid y estuvo cuatro temporadas en el equipo nacional. Participó en Copas del Mundo y Mundiales. Se fue a Santiago para estudiar Odontología. Allí se ofreció como monitora en la universidad y fundó el Club Esgrima Santiago, con el que estuvo cinco temporadas. En 2001 fundó el Ciudad de Vigo.

