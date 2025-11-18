La «Armada», a por su séptima ensaladera de la Copa Davis

La selección española de tenis, capitaneada por David Ferrer y liderada por el número 1 del año, Carlos Alcaraz, persigue en Bolonia la séptima Ensaladera de su historia, en una Final a 8 de la Copa Davis en la que se medirá en cuartos a República Checa.

En esta edición, la Armada tiene una gran oportunidad de volver a saborear la gloria. Porque tiene a Carlos Alcaraz entre sus filas. Porque Jaume Munar, Pedro Martínez y Pablo Carreño están en un gran momento. Y porque Marcel Granollers en dobles es un seguro. Sus dos grandes este curso, Roland Garros y Estados Unidos (los mismos que Alcaraz), además de otros tres títulos, le colocan como uno de los mejores doblistas del torneo.

También que Italia, campeona de las dos últimas ediciones, acuda a la gran cita sin sus dos mejores bazas, deja libre el hueco de favorito en su propia tierra. Jannik Sinner y Lorenzo Musetti decidieron no participar en esta ocasión.

Cuenta con la experiencia de dos campeones el combinado español. Granollers y Carreño son los dos únicos supervivientes de la conquistada en 2019. Este último, además, llega con el ánimo por las nubes. Fue el autor del último punto en Marbella, en la fase de clasificación. El que supuso la mayor remontada de la historia del tenis español en este torneo para levantar el 0-2 en contra ante Dinamarca.

Antes, Pedro Martínez y Jaume Munar en dobles; y el propio Martínez ante Holger Rune, permitieron soñar a España con una participación épica en la Davis que ahora disfrutarán en Bolonia.

La presencia de Alcaraz eleva el techo competitivo de España. Eso es evidente. Aunque queda por valorar con detenimiento su condición física, pues terminó la final de la Copa de Maestros con un vendaje en el isquio de su muslo derecho que hizo saltar todas las alarmas. Confirmó su presencia en el torneo, pero necesitará probarse en pista.

La última palabra la tendrá David Ferrer, capitán que conoce perfectamente una competición que levantó tres veces. En 2008, 2009 y en 2011. Pudieron ser cuatro, pero España cayó en la final de 2012. Estará acompañado en el banquillo por Marc López.

La primera prueba de la Armada será la complicada República Checa. El jueves, en el primer turno, saltarán a la pista de Bolonia Fiere ante los de Tomas Berdych, capitán de un equipo con tres jugadores dentro del top-35 mundial: Jiri Lehecka (17), Jakub Menskin (19) y Tomas Machac (32). El primero de ellos, Lehecka, infligió una de las poquísimas derrotas de Alcaraz en un curso casi impoluto. Fue en los cuartos de final de Doha.