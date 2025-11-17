El Umia sale de un túnel de derrotas con un punto vital (1-1)

Partido con una parte para cada equipo el que protagonizaron en A Senra 2 el Umia y el Moaña, rivales en la zona baja que se repartieron los puntos para no aliviar la precariedad clasificatoria de ninguno de los dos.

Un balón al área a poco de comenzar puso en evidencia la falta de contundencia de la defensa de los de Barrantes. Curri fue el más listo de todos para hacer de un balón suelto el 0-1 sin apenas tiempo para entrar en faena.

El golpe dejó titubeando a los de Lino González y el destrozo pudo ser mayor de aprovechar los moañeses un error claro de los locales. Le estaba costando mucho al Umia encontrar la manera de sacarse de encima el asedio del rival.

No sería hasta después del descanso cuando cambiasen las tornas. Los ajustes para equilibrar los espacios en la medular entregaron la batuta a los rojillos. A ello se unió la buena energía aportada por los cambios, lo que llevó al Umia a generar ocasiones claras y suficientes para que llegase el empate.

Xabi Ares fue el jugador más incisivo en el ataque saliniense, pero no estaba con el acierto necesario para que el marcador hiciese justicia a los méritos de su equipo. Aún con ello, una acción a balón parado del Moaña terminó en el larguero en lo que pudo cambiar por completo el sino del choque.

Ya en las postrimerías, y después de varios intentos, llegó el empate por medio de Raúl Abal en una acción a balón parado que pone fin a cinco derrotas consecutivas de los suyos.

Ficha del partido:

1-1

Umia - Moaña

UMIA: Eloy, Joseph, Raúl Abal, Docampo, Ibáñez, Pablo Piñeiro (Mario, min. 66), Carlos González (Pedro Ramos, min. 61), Cavani (Baúlde, min. 66), Xabi Ares, Jonny y Álex Guillán.

MOAÑA: Rulo, Jesús Varela (Silva, min. 33), Samu Rodríguez, Pereira, Comesaña, Javi Domingo, Marche (Adri Alonso, min. 86), Marcos Torres, Curri (Óscar Villar, min. 86), Maurito y Fraga (Lucas, min. 63).

GOLES: 0-1, min. 5: Curri; 1-1, min. 86: Raúl Abal.