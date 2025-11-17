El Tyde no puede con el Pontevedra B

El Pontevedra B acabó ayer con la racha de siete partidos consecutivos sin perder del Tyde. El conjunto granate, que hizo un muy buen partido, logró el gol del triunfo en los minutos finales de un choque marcado por las pésimas condiciones meteorológicas. El conjunto visitante, con un juego muy dinámico, dominó el partido con claridad en la primera parte y fruto de ello se puso por delante en el marcador. El Tyde buscó el empate hasta el final y a punto estuvo de lograrlo, cuando en un córner Mafi estrelló el balón en el larguero.