Portugal golea a Armenia y gana plaza mundialista

La derrota de Irlanda renovó la garra de Portugal para asegurar el pase matemático a la fase final del Mundial 2026 tras arrollar en Oporto a Armenia (9-1). Sin Cristiano Ronaldo, con sendos tripletes de João Neves y Bruno Fernandes (dos de penalti), más singulares aportaciones de Renato Veiga, Gonçalo Ramos y Francisco Conceição. Irlanda, que venció en Hungría (2-3), jugará la repesca. Noruega también certificó su clasificación para la cita mundialista en América del Norte. El equipo nórdico visitaba ayer a una Italia que tendrá que conformarse con la repesca ya que necesitaba ganar por 9-0 para clasificarse como primera de grupo. Y aún encima perdió 1-3 con los noruegos.

Portugal firmó su billete al Mundial 2026 con un festín de goles en casa, 9-1 ante Armenia, en un partido pasado por agua y sin Cristiano Ronaldo, castigado tras la tarjeta roja que vio ante Irlanda, en el que se reencontró con su mejor versión y borró el mal recuerdo de la derrota en Dublín.

El primer tanto, en el minuto 7, fue del defensa del Villareal Renato Veiga, quien remachó un despeje del guardameta armenio después de un disparo de Bruno Fernandes. El gol, que fue revisado por un posible fuera de juego finalmente descartado, supuso el estreno como artillero de Veiga con la selección portuguesa.

Parrot firmó un ‘hat trick’

En la última jugada del partido, Troy Parrott, delantero del AZ Alkmaar, metió la puntera de la pierna derecha, batió al meta Denes Disbusz y dio un triunfo agónico, indispensable, a la República de Irlanda que culminó la remontada en el Puskas Arena para lograr el triunfo (2-3) y llevar a su selección a la repesca hacia el Mundial del que queda fuera Hungría.

Antes de empezar esta última ventana de selecciones el cuadro de Hemir Hallgrimsson estaba lejos de Estados Unidos, Canadá y México el próximo verano. Necesitaba ganar sus dos encuentros de noviembre para contar con opciones. Así lo hizo. Ganó a Portugal el pasado jueves y ahora, en el duelo decisivo del Grupo F, a Hungría, al que le valía el empate para acabar la fase de grupos en el segundo puesto. En el minuto 80 Hungría tenía el partido ganado, por 2-1. Y entró en el añadido con el duelo empatado y la clasificación en la mano. Pero la fe irlandesa y ese gol desesperado, oportuno, de Parrott que firmó un hat trick y fue el héroe de los irlandeses.