El Portonovo baja al barro para aliviar su carga a costa del Valladares (1-0)

Baltar fue más un lodazal que un campo de fútbol y el Portonovo supo sobrevivir mejor al barro para imponerse 1-0 al Valladares. Con el terreno totalmente destrozado, los jugadores se hundían en cada apoyo y era imposible combinar: el partido se convirtió en un carrusel de pelotazos, segundas jugadas y disputas constantes. En ese contexto, el Portonovo estuvo muy serio atrás, concedió muy poco y acumuló cuatro o cinco ocasiones claras que no logró convertir.

El Valladares apenas inquietó, aunque tuvo su gran opción justo antes del gol local, con un disparo que se estrelló en el larguero y heló a la grada. Cuando el 0-0 parecía inamovible, una acción caótica en el área pequeña dejó el balón suelto para Keko, que apareció para empujarlo a la red y decidir el partido. En los últimos minutos, el Portonovo defendió con oficio cada balón colgado para amarrar una victoria tan fea como valiosa en un campo en el que, simplemente, no se podía jugar. Fue la segunda victoria del curso para los arlequinados.

Ficha del partido:

1-0

Portonovo - Valladares

PORTONOVO: Diego Dadín, Juan Barbeito, Adrián García (Dani Abalo, min. 88), Eloy, Diego Abal, Jesús Barbeito, Brais (Moncho, min. 66), Marcos, Lezcano (Pablito, min. 88), Diego Martín (Brais Vidal, min. 88) y Keko (Mateo, min. 83).

VALLADARES: Toni, Abel, Nacho (Enrique, min. 81), Mario Rial (Incera, min. 66), Marcos Sánchez, Paulo, Souto, Totti, Álvaro (Mario, min. 81), Vilar (Agus, min. 73) y Samu (Héber, min. 66).

GOLES: 1-0, min. 78: Keko.