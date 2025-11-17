La pegada del Atios fulmina al Areas

Victoria contundente del Atios en O Carballo en el choque en el que se enfrentaban los dos primeros clasificados de la Preferente Sur, con la que consolida su liderazgo.

El choque entre Atios y Cultural Areas, primer y segundo clasificado de la Liga, comenzó con un ritmo trepidante y en la primera oportunidad golpeó el conjunto local. Nico Cuevas pudo lograr el empate, al plantarse ante Sergio, pero su lanzamiento se fue fuera por poco.

Toda la atención estaba en las áreas, donde había mucha actividad. En el 13, ocasión para Carrera, pero el balón se le quedó atrás y remató mal; en el 16 fue Matthew el que probó fortuna ante el meta rival, pero su lanzamiento salió muy desviado y después lo intentó Iker (min. 21). Pero también el Areas tuvo sus opciones de empatar.

Casi al filo del descanso, llegó el segundo tanto del Atios: Jugada por la izquierda que remata Gullón de forma impecable.

Tras la reanudación siguió la tónica de la primera mitad con predominio del juego ofensivo, con el Areas dando un paso adelante y los locales tratando de aprovechar los espacios a la contra. La primera fue para Matthew y después avisó nuevamente Carrera en el 53, mientras que en la meta contraria Alonso se topó con un inspirado Sergio, quien volvió a lucirse en el 59 contra el mismo Alonso.

Así, se alcanzó el minuto 63, en el que los locales lograron la puntilla en una falta lateral que remató Pedrito, para hacer el 3-0. Los de Ponteareas siguieron perseverando, tratando de reducir distancias.