El Lóstrego reacciona con una goleada

El Lóstrego vigués recuperó la sonrisa goleando a un candidato al descenso, la SD O Val, por 1-5 (1-4 al descanso), pese a que en el campo de Sinde las de Roberto Vázquez perdían en el sexto minuto de juego.

La reacción del conjunto de Beade fue casi inmediata con tantos de Ferré (minuto 9) y de Noa Uhía tras falta lateral (min. 14). Luego, chut de Sara Porto desde fuera del área para refrendar el triunfo (min. 30), penalti de la portera sobre Ferré convertido por Aurora López (min. 43) y gol olímpico de Pili Viñas (min. 51). El Lóstrego se sitúa séptimo, a dos puntos del Tomiño. De paso, el Sárdoma, que perdió el sábado por la mínima en Friol, sigue a una distancia razonable de Boiro y O Val. El Victoria santiagués ganó a aquellas en el descuento (1-0) y permite al conjunto de As Relfas soñar con opciones de permanencia en una temporada realmente complicada tras la revolución vivida en su plantilla.

Tercera derrota consecutiva del Domaio FC, que esta vez perdió en As Eiroas (Carballo) ante el Bergantiños por 3-0 (1-0 al descanso). Pese a su nutrido grupo de jugadoras con experiencia en la categoría, el equipo morracense no arranca y continúa penúltimo con solo tres puntos, en puesto de descenso.