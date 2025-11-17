El temporal no frena a La21

El vigués del Club Deportivo Delikia Pablo Camescasse y la portuguesa Silvia Pereira se han proclamado ganadores de la XXVII edición de La21 Santander Media Maratón de Vigo. Los «10.000 de Alejandro Gómez» fueron para Emilio Tizón y Lea Breinholt. La jornada, que reunió a 1.600 atletas entre las dos modalidades de carrera, transcurrió sin incidencias pese a la lluvia y el viento.

En la categoría reina masculina, Camescasse se hizo con el primer puesto de los 21.097 metros con un tiempo de 1:13:16. Por detrás, entró José Alberto Bastos, de ADN Runners Telmo Peluqueros, en 1:13:45. En tercera posición, Hugo Suárez, del Real Club Celta de Atletismo y uno de los embajadores de La21, llegó a meta en 1:14:01.

La ganadora de 21K femenino fue la portuguesa Silvia Pereira, de Team El Comandante, que tuvo el reloj en meta en 1:22:32. Su victoria resultó más holgada que la de Camescasse en hombres. Entró segunda en línea de meta Tere Parardo, en 1:28:36. La tercera posición fue para Noemí Álvarez, del Club Deportivo Delikia y habitual en los últimos podios de esta carrera, que sí estuvo peleando hasta el final por la segunda posición del podio. Al final se tuvo que conformar con la tercera posición, con un tiempo de 1:28:43.

El podio femenino. / Alba Villar

En la bautizada «Los 10.000 de Alejandro Gómez», en honor al histórico de atleta de Zamáns, fallecido a comienzos de 2021, el primer clasificado fue Emilio Tizón, del Club Deportivo Delikia, que completó la carrera en 32:16. En segunda posición pasó línea de meta un clásico de las pruebas populares, Dani Bargiela, de Bikila, en 33:32; seguido por Jesús Fernández Soengas, también del Club Deportivo Delikia, en 34:08.

El podio masculino. / Alba Villar

Por su parte, en la 10K femenina, el primer puesto fue para la gran dominadora del circuito Run Run Vigo en esta 2025, Lea Breinholt, de Runytri, en 37:45; seguida por Manuela Montes, de Club Deportivo Pinarium, en 39:28; y Cristina Estévez, en 40:51. Breinholt ha conquistado este año las citas de la Subida ao Castro, Calvario, Teis, Samil, Nocturna y San Xoan, además de haber sido segunda en la Vigo contra el Cáncer y tercera en la Vig-Bay.

«Pese a las inclemencias meteorológicas, estamos muy satisfechos con la carrera. Este año hemos congregado a 1.600 personas haciendo un sold out antes de cerrar inscripciones, lo cual es más que gratificante para el equipo de Diesemm», destaca el CEO de la empresa organizadora, David Suárez, quien ha puesto en valor el «movimiento económico» que generan estos eventos. «Hay mucha gente de fuera de la provincia y de fuera de Galicia y los eventos deportivos son una magnífica palanca para atraer turismo. Vienes por LA21 y vuelves a ver Vigo».

Llegada de atletas en handbike y tándem adaptado. / Alba Villar

El máximo responsable de La21 quiso «agradecer su apoyo a todos los patrocinadores privados e institucionales, y también a VODEA, AVA y personal voluntario que hace posible la carrera, así como a embajadores y a todo el equipo técnico. Esto es un trabajo coral en el que cada elemento es necesario para conseguir que un evento de esta magnitud salga adelante».

La organización había articulado una fila cero, cuyas aportaciones ayudarán a financiar un tratamiento innovador personalizado para Mauri, un niño de 3 años que lucha contra la enfermedad de Alexander, un trastorno genético raro y neurodegenerativo