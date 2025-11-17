Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Importante victoria del Val Miñor en Ferrol

Rosa Ribas

Rosa Ribas

Buen partido del Val Miñor, que se llevó la victoria en un campo complicado y ante un rival directo en la lucha por la permanencia. Los de Nigrán dominaron la primera parte, en la que lograron dos goles. Tras el descanso, administraron su renta, que lograron ampliar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents