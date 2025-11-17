El Helvetia bate al Getasur para ser líder en solitario

28-22 Helvetia Saeplast - Getasur

El Helvetia Saeplast Cañiza se colocó como líder en solitario de la División de Honor Plata Femenina tras la disputa de la octava jornada liguera, en la que superó de forma clara al Getasur, el otro equipo que no había perdido ningún punto hasta ese momento.

Fue un partido muy serio de las locales, frente a un rival muy correoso, que nunca baja el nivel. Así los primeros 20 minutos fueron tremendamente igualados, hasta que, en el tramo final de la primera mitad, el Cañiza logró escaparse en el marcador para llegar al descanso con ventaja (13-9).

En la segunda mitad, el Cañiza siguió muy firme en defensa, la clave de todo, pero, además, mejoró en la finalización, lo que le permitió aumentar las distancias y hacer vibrar a una afición, que estuvo siempre al lado del equipo.

31-27 Inelsa Asmubal - Valladolid

La segunda victoria gallega de la jornada fue para el Inelsa Solar Asmubal Meaño, que superó en el Pabellón de Coirón al Hand Vall Valladolid. Un triunfo muy importante para el conjunto de O Salnés, que le permite aumentar las distancias con los equipos de la zona baja de la tabla. Precisamente, el rival era uno de los clubs que comenzó mal la Liga y, sin duda, se apreció durante el choque. El Asmubal, aunque no logró romper el partido por completo, sí dominó desde el inicio con distancias de 3 o 4 goles y haciendo muchas rotaciones. Al descanso, 16-12.

La segunda parte fue similar, con minutos para todas y mejorando en el apartado de pérdidas de balón, que es uno de los debes del equipo en este inicio liguero. Destacó el gran trabajo de las juveniles Claudia Vera y María Currás, que rindieron a un gran nivel durante todo el choque.

23-23 Rodavigo - Fuentes Carrionas

En la Bombonera hubo reparto de puntos entre SAR Rodavigo y Fuentes Carrionas, en un choque de dos caras bien diferentes. Las redondelanas hicieron una buena primera parte. Se fueron al descanso con ventaja (11-8) y así siguió avanzando el choque hasta mediada la segunda mitad (21-18, min. 50).

El final del conjunto local fue desastroso, con muchas desconexiones y errores, lo que permitió al rival remontar e incluso ponerse por delante a falta de 3 minutos (22-23). Al menos, la SAR logró reaccionar para conseguir un empate, que no satisface al cien por cien, pero al menos no se fue con las manos vacías.

30-23 Gijón -Rubensa Indupor

La única derrota gallega de la jornada fue la cosechada por el Rubensa Indupor BM Porriño en su visita al Balonmano Gijón. El conjunto dirigido por Abel Estévez viajaba con 6 juveniles, por culpa de las lesiones que asolan la plantilla. A pesar de ello, el equipo compitió. Los primeros quince minutos estuvo muy igualado (5-4, min. 17), pero a partir del minuto 20, el Porriño se desconcentró a nivel defensivo, y el Gijón lo aprovechó para abrir una brecha de 6 goles en el minuto 30 (12-6).

En el vestuario cambiaron la defensa, a un 4:2 más agresivo y eso le permitió estar metido en el partido nuevamente. A falta de cuatro minutos, perdía de 4 goles (27-23), pero no fue suficiente para remontar. El Gijón estuvo más acertado en ataque, mientras que el Rubensa falló mucho, incluso cinco 7 metros.