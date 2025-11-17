De la Fuente, pendiente del estado físico de Dean Huijsen
El zaguero del Real Madrid, con molestias musculares, fue baja ante Georgia
efe
La selección española descansó en la mañana de ayer en Tiflis, tras golear a Georgia y dejar su pase al Mundial 2026 prácticamente sellado, con la atención en el estado del central Dean Huijsen, que integra la expedición a Sevilla, donde se tomará una decisión sobre su participación el martes ante Turquía.
Una molestia muscular sentida por Huijsen en el entrenamiento en vísperas del duelo ante Georgia, en la tarde del viernes, invitó al seleccionador Luis de la Fuente a no tomar riesgos. El central del Real Madrid fue uno de los tres descartes y se trató su molestia con los fisios de la selección española.
El sábado se realizaron unas pruebas médicas a Huijsen, que según informan fuentes de la Federación española, no mostraron lesión muscular. El cuerpo técnico conversará con los médicos y el defensa tomarán una decisión.
De la Fuente canceló el entrenamiento que estaba planificado para la mañana de ayer en el estadio de Tiflis, y la selección española partió a las 14:00 hora española (17:00 hora georgiana), rumbo a Sevilla en un vuelo de cinco horas y media de duración.
