El Estradense paga muy cara su relajación

El Estradense dejó escapar ayer una victoria que parecía tener encarrilada antes de encajar dos goles en cuatro minutos. La relajación e indolencia local fue castigada por un Arteixo que supo esperar y aprovechar su momento. La locura terminó adueñándose del partido en el tramo final, en el que cualquiera pudo ganar.

La primera parte no pasará a la historia. Ni uno ni otro equipo expusieron demasiado y no hubo un dominador claro. Las ocasiones estuvieron repartidas, con Hevia e Isra desbaratando las más claras. Esa igualdad la rompió el tanto de Brais Vidal en un saque de córner mal defendido por los visitantes.

Ese gol refrendó a los locales, que pasaron a tener el balón, tanto en el final del primer asalto como en el comienzo del segundo. Los rojillos sin embargo sestearon demasiado ante un rival que parecía noqueado y lo terminaron pagando. Y fue gracias a dos errores encadenados. En el primero, una cesión envenenada para Isra terminó en penalti del portero sobre la presión de Jota. Melo lo aprovechó para poner el 1-1. Solo unos minutos después, Jota se topó con la permisividad de la zaga local a la hora de controlar un balón largo y avanzar con él hasta la frontal para terminar anotando el 1-2.

Ese segundo tanto fue el que hizo despertar al Estradense. Manuti quemó naves con sus cambios y los rojillos pusieron cerco a la meta visitante. El tanto del empate llegaría en el minuto 77, en una buena jugada de los locales que culminó Gerard con una gran acción en el área rodeado de rivales.

A partir de ahí pudo pasar de todo. Raúl tuvo una gran ocasión antes de que los rojillos se quedasen con uno menos por la expulsión por roja directa de Hugo. Con uno menos, el Estradense siguió apretando y tuvo dos claras ocasiones para anotar el tercero. Los visitantes también tuvieron la suya en el descuento, en una acción de Otero en la que se reclamó penalti de Carabán.