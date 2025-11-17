fútbol | Preferente Futgal
Ejercicio de fe del Beluso
Logra remontar en la segunda parte un 0-2 del Villalonga
REDACCIÓN
Victoria balsámica para la CD Beluso ayer ante su afición en todo un ejercicio de fe para culminar una difícil remontada. Los bueueses fueron superiores y lograron otros tres puntos en casa demostrando que ni mucho menos la plantilla se resigna a permanecer en los puestos de descenso.
En el minuto 25 el temporal de lluvia sobre el campo de As Laxes se transformó en un jarro de agua fría para los locales, pues el colegiado señaló penalti por mano de un central. Fue muy protestado por el banquillo local al entender que la mano estaba pegada al cuerpo. Maykel marcó desde los 11 metros por debajo del portero Antón que adivinó la dirección y llegó a tocar el balón.
Los locales generaron varias ocasiones. La más clara de Abraham en el área pequeña que se fue alta. En la siguiente jugada de nuevo Maykel puso tierra de por medio tras una salida rápida del Villalonga.
Tras la reanudación Raúl Paredes recortó distancias con un disparo de fuera del área. Entraron jugadores como Millán o David Parada y el Beluso empezó a hacer mucho daño por la banda derecha. De un centro de Parada llegó el 2-2 a cargo de Jardi. A falta de seis minutos para el 90 fue Millán el que hizo estallar de júbilo a la afición de As Laxes aprovechando un barullo en el área y poniendo el tanto de la victoria.
