El Choco no puede dar el estirón

Mal resultado para el Gran Peña, que no pudo sacar nada en limpio en su visita ante un rival directo, el Cented Academy.

Fue un encuentro intenso, con dos equipos que apostaron por buscar la portería contraria y sumar tres puntos que le permitieran, en primer lugar, salir de la zona baja de la clasificación.

Los primeros cuarenta y cincio minutos fueron de ida y vuelta, con dos equipos que buscaron un gol que no llegó.

En la segunda parte, los ourensanos aprovecharon su ocasión mediado el periodo, consiguiendo mantener la ventaja ante un cuadro redondelano que no estuvo acertado ante la portería rival.