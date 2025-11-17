El Céltiga se acomoda en la zona noble a costa del Lugo B (2-0)

El Céltiga sigue lanzado. El equipo de Luis Carro sumó en el Salvador Otero su quinta victoria consecutiva —tercera seguida en casa— al imponerse al Lugo B, gracias a los goles de Julio Rey y Jose Sobrido. El recién ascendido volvió a demostrar su madurez competitiva: cedió el balón al filial lucense, pero fue claramente superior en las áreas y se marcha al parón en puestos de play-off.

El plan isleño funcionó desde el inicio. Concediendo la posesión al Lugo B, el Céltiga apostó por un bloque intenso y agresivo en las transiciones. En una presión alta sobre Izan llegó la falta que originó el 1-0: Julio Rey lanzó directo, el balón tocó en la barrera, botó en el área pequeña y sorprendió a Candal tras besar el poste. A partir de ahí, el filial reaccionó y dispuso de varias opciones, incluida un mano a mano de Ibe que desbarató Antón, pero los locales supieron sufrir para llegar con ventaja al descanso.

En la reanudación, el Lugo B arriesgó más pasando a defensa de tres, pero el Céltiga volvió a golpear. El juego se volcó a la izquierda y Sobrido castigó a sus excompañeros con un derechazo seco al primer palo para el 2-0. Con la entrada de Dani Prada y los posteriores cambios, los de Carro reforzaron la línea de cinco atrás y gestionaron el partido con oficio.

El filial lucense solo encontró opciones a balón parado, pero se topó con una defensa muy firme, con Pedro Delgado salvando bajo palos la ocasión más clara visitante. En el tramo final, los locales aún rozaron el 3-0 en remates de Marcos Blanco y Tiko. El 2-0 certifica un triunfo de enorme valor para un Céltiga que consolida su buena racha y continúa dando pasos firmes en su crecimiento.

Ficha del partido:

2-0

Céltiga – Lugo B

CÉLTIGA: Antón; Santi, Pedro Delgado, Martín Sánchez, Álex Rodríguez (Dani Prada, min. 57); Óscar, Giráldez; Nico (Marcos Blanco, min. 66), Julio (Anxo, min. 66), Sobrido (Jordan, min. 76); Adri Rodríguez (Arnosi, min. 66).

LUGO B: Candal; Noah (Dacal, min. 46), Hugo Díaz, Balcedo, Izan (Samu Rozas, min. 76); Nico Delgado (Mateo Muñoz, min. 69), Hugo García; Samu Vázquez (Arao, min. 69) Fran (Tirado, min. 69), Aday; Ibe.

GOLES: 1-0, min. 18: Julio Rey; 2-0, min. 62: José Sobrido.