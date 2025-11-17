El Céltiga se acomoda en la zona noble a costa del Lugo B (2-0)
Los goles de Julio Rey y Sobrido hacen realidad la quinta victoria consecutiva de los de Luis Carro
El Céltiga sigue lanzado. El equipo de Luis Carro sumó en el Salvador Otero su quinta victoria consecutiva —tercera seguida en casa— al imponerse al Lugo B, gracias a los goles de Julio Rey y Jose Sobrido. El recién ascendido volvió a demostrar su madurez competitiva: cedió el balón al filial lucense, pero fue claramente superior en las áreas y se marcha al parón en puestos de play-off.
El plan isleño funcionó desde el inicio. Concediendo la posesión al Lugo B, el Céltiga apostó por un bloque intenso y agresivo en las transiciones. En una presión alta sobre Izan llegó la falta que originó el 1-0: Julio Rey lanzó directo, el balón tocó en la barrera, botó en el área pequeña y sorprendió a Candal tras besar el poste. A partir de ahí, el filial reaccionó y dispuso de varias opciones, incluida un mano a mano de Ibe que desbarató Antón, pero los locales supieron sufrir para llegar con ventaja al descanso.
En la reanudación, el Lugo B arriesgó más pasando a defensa de tres, pero el Céltiga volvió a golpear. El juego se volcó a la izquierda y Sobrido castigó a sus excompañeros con un derechazo seco al primer palo para el 2-0. Con la entrada de Dani Prada y los posteriores cambios, los de Carro reforzaron la línea de cinco atrás y gestionaron el partido con oficio.
El filial lucense solo encontró opciones a balón parado, pero se topó con una defensa muy firme, con Pedro Delgado salvando bajo palos la ocasión más clara visitante. En el tramo final, los locales aún rozaron el 3-0 en remates de Marcos Blanco y Tiko. El 2-0 certifica un triunfo de enorme valor para un Céltiga que consolida su buena racha y continúa dando pasos firmes en su crecimiento.
Ficha del partido:
2-0
Céltiga – Lugo B
CÉLTIGA: Antón; Santi, Pedro Delgado, Martín Sánchez, Álex Rodríguez (Dani Prada, min. 57); Óscar, Giráldez; Nico (Marcos Blanco, min. 66), Julio (Anxo, min. 66), Sobrido (Jordan, min. 76); Adri Rodríguez (Arnosi, min. 66).
LUGO B: Candal; Noah (Dacal, min. 46), Hugo Díaz, Balcedo, Izan (Samu Rozas, min. 76); Nico Delgado (Mateo Muñoz, min. 69), Hugo García; Samu Vázquez (Arao, min. 69) Fran (Tirado, min. 69), Aday; Ibe.
GOLES: 1-0, min. 18: Julio Rey; 2-0, min. 62: José Sobrido.
