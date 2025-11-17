Calidad y cabeza del Valinox para lograr la décima victoria

31-26 Valinox Novás - Disiclín

El Valinox Novás sumó este fin de semana frente al Disiclín Lalín la décima victoria consecutiva en Liga, que le permite mantenerse como líder. Fue un partido importante para los locales que, además de ganar, lograron recuperar las buenas sensaciones que habían perdido en las dos últimas jornadas. El Lalín es un equipo duro, peleón, pero el Novás salió muy enchufado, con un gran trabajo defensivo, y así se fue al descanso con un rotundo 17-10 en el marcador.

La segunda parte no fue tan buena para los locales. En el reinicio, el Novás se atascó y el Lalín logró meterse un poco de emoción al choque (20-16, min. 38). Pero el conjunto local supo jugar con cabeza de ahí al final, la ventaja osciló entre los 7 y los 4 goles, pero siempre con el control del conjunto de O Rosal, que cerró el décimo triunfo consecutivo.

34-30 Tacoronte - G. Ibéricos

Se rompió la racha de cuatro victorias consecutivas del Granitos Ibéricos Carballal. El conjunto vigués cayó derrotado en su visita al Tacoronte en un mal partido de los jugadores dirigidos por Fran González, que cometieron muchos errores no forzados. Además, el equipo vigués acusó mucho la baja de Navarro en defensa, que está siendo el principal valor del Carballal. Pese a todo, en la primera mitad, el choque estuvo muy igualado (13-13, al descanso) y siguió así hasta mediada la segunda parte (22-20, min. 48). Pero a partir de ahí el Tacoronte logró una distancia de cuatro goles, que fue suficiente para cerrar la victoria.

29-20 Calvo Xiria - Reconquista

Tampoco tuvo un buen día el Reconquista de Vigo. El club vigués cayó derrotado en Carballo frente al Calvo Xiria, en un partido en el que regresaron los errores de lanzamiento y las pérdidas de balón.

La primera parte estuvo igualada en el marcador, en gran medida por la aportación desde la portería de Juan Novás, aunque en ataque volvieron a cometer muchos errores en ataque (12-10, al descanso). Tras el paso por los vestuarios, el Reconquista desaprovechó dos opciones claras para meterse de lleno en el choque (un siete metros y una contra) y en cambio recibió un parcial de 5-1, que le tambaleó (17-11, min. 36). A partir de ahí, fue un querer y no poder, ya que la ansiedad era mayor que la serenidad.

38-35 Ribeiro - Porriño

La tercera derrota fue para el BM Porriño en Ribadavia frente al BM Ribeiro, en un partido igualado que finalmente cayó a favor de los locales. La primera parte estuvo tremendamente ajustada e incluso era el Porriño el que mandaba en el marcador (9-12, min. 21). Al descanso, 14-15. Pero en la segunda parte, el Ribeiro, que estuvo mucho más acertado cara a la portería, le dio la vuelta al partido en los primeros diez minutos (24-21, min. 41), mientras que el equipo porriñés careció de la intensidad defensiva que le define.

29-24 Culleredo - Saeplast Cañiza

El Saeplast Cañiza cayó derrotado en Culleredo, en un partido que fue dominado casi en su totalidad por el conjunto local. Y es que el choque sólo estuvo igualado en los primeros quince minutos (5-4) y a partir de ahí, el Cañiza no encontraba el camino para superar la defensa del Culleredo. Ante la presión, perdió muchos balones que se convirtieron en rápidos goles en contra. Al descanso, 16-11. En la segunda mitad, el conjunto visitante salió mejor y recortó distancias (22-20, min. 47), pero nuevamente la defensa adelantada del conjunto local se convirtió en un suplicio y el Culleredo se escapó ya definitivamente en el marcador.