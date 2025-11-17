El Alondras besa la lona en Burgáns (2-0)

El Juventud de Cambados firmó una victoria de enorme mérito ante el Alondras y da un salto hasta la zona media de la tabla, a la vez que ahonda en la crisis del conjunto de Rafa Villaverde, que encadena ya ocho jornadas consecutivas sin ganar. El equipo de Pénjamo fue fiel a un plan muy claro desde el inicio y lo ejecutó con madurez.

El guion del partido quedó definido muy pronto. El Cambados se posicionó bien, replegado en bloque medio, dispuesto a ceder la iniciativa con balón a un Alondras obligado por la clasificación y a saltar a la presión a partir de mediocampo. Esa apuesta le permitió robar y lanzar transiciones con cierto peligro, aunque sin llegar a concretarlas.

Hasta que apareció Nico. El delantero amarillo aprovechó un error grave de la zaga visitante en una zona de máximo riesgo. Con enorme frialdad dentro del área, recortó a un defensa y, con la zurda, conectó un disparo potente y preciso que se coló por la escuadra, firmando un auténtico golazo. El 1-0 hizo justicia al plan de partido del Juventud y dio todavía más confianza a los de Pénjamo.

El Alondras siguió monopolizando el balón, pero sin profundidad ni claridad para dañar. Cuando los de Cangas lograban acercarse al área, se topaban con un Cambados muy bien ordenado, que cerraba líneas de pase interiores y achicaba espacios con solvencia. Es cierto que a los amarillos les duraba poco la pelota en los pies, pero su buen posicionamiento defensivo mitigaba el dominio territorial de los morracenses.

Brais Pereiro interviniendo a un centro desde la izquierda de Tavares. / Iñaki Abella

Tras el descanso, el conjunto de Pénjamo se juntó en dos líneas delante de su área, muy solidario en las ayudas, mientras el Alondras insistía en buscar soluciones por las bandas. Sin embargo, los centros laterales eran sistemáticamente neutralizados por la zaga local y por un David Conde que se erigió en jefe absoluto de la seguridad aérea.

En ataque, casi todo el desahogo ofensivo pasaba por Nico, muy activo a la hora de inquietar la última línea de los de Cangas. El propio delantero rozó el 2-0 con un remate de cabeza a la salida de un córner que atrapó Brais Pereiro sin demasiados apuros. El partido fue subiendo de tensión, con más interrupciones y menos fútbol combinativo, pero en ese contexto el Juventud se movió con comodidad, sabiendo que el paso de los minutos jugaba a su favor.

Y cuando el encuentro pedía una acción que lo rompiera definitivamente, llegó el 2-0. Anxo ganó la espalda por el costado derecho, atacando el espacio con determinación para poner un pase raso al corazón del área que encontró la llegada de Tiko, que solo tuvo que empujar el balón a placer para apuntillar a un Alondras en crisis.

Ficha del partido:

2-0

J. Cambados - Alondras

JUVENTUD DE CAMBADOS: David Conde, Rodri Vázquez, Alberto Lago, Fran, Brais Parada, Tavares, Seydou (Rancaño, min. 83), Anxo (André, min. 83), Dieguito (Noel Chaves, min. 59), Gregor (Diego Hernández, min. 59) y Nico (Tiko, min. 69).

ALONDRAS: Brais Pereiro, Cortegoso (Breixo, min. 86), Leyenda, Abel, Guimeráns, Adrián Cruz (Álex Ubeira, min. 46), Lucas Camba (Adrián Hernández, min. 86), Martín Rafael, Javi Pereira (Joel Rocha, min. 72), Luismi y Manufre.

GOLES: 1-0, min. 30: Nico; 2-0, min. 76: Tiko.