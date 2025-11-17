El Alertanavia cede ante la puntería del Lemos

El Alertanavia tuvo contra las cuerdas al Lemos, el único equipo que no conoce la derrota con once jornadas ya disputadas (4 victorias y 7 empates), pero los visitantes acabaron imponiendo su mayor acierto.

La primera mitad dejó apenas un puñado de acercamientos con cierto peligro aunque sin la claridad necesaria para convertirse en ocasiones de gol.

La reanudación mostró a un Lemos con una mayor intención ofensiva, buscando sobre todo las acciones de uno contra uno de Rogerio en banda, y a un Alertanavia inquietando al contragolpe.

Así lograron adelantarse los vigueses, en una rápida acción en la que Corbi falló el primer remate pero acabó cediendo para que Golle lograse el 1-0.

Sin embargo, la alegría le duró poco al Alertanavia porque Fito empataba poco después al aprovechar un error en la salida de balón de los locales.

Otro error en defensa de los vigueses, esta vez en un córner, permitió a Sergio lograr el 1-2.

Aún así, el Alertanavia pudo empatar en la prolongación, en un centro lateral que Tielas remató rozando el palo.