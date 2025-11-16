fútbol | Segunda Federación
La UD Ourense acaba con la racha del Vetusta
El equipo rojillo se impone por la mínima en el campo de un líder que acumulaba la cifra de quinientos días sin perder un partido
REDACCIÓN
Corren buenos tiempos para la UD Ourense que ha conseguido trece de los últimos quince puntos en juego y que se ha repuesto de un inicio discreto de temporada para ir escalando posiciones hacia la zona tranquila de la clasificación.
El triunfo de ayer tiene una enorme importancia porque llega en su visita al Oviedo Vetusta que era el líder de la categoría y que acumulaba quinientos días sin cosechar una derrota, racha que comenzó en Tercera Federación (donde militó la temporada pasada) y que extendió a Segunda tras su lógico ascenso. Pero ayer se encontró con una gran versión de la UD Ourense que jugó un partido muy serio, que defendió de forma eficiente y que cuando pudo castigó a los ovetenses. El gol de la victoria llegó en el minuto cuarenta de partido gracias a un penalti transformado por Santi de Padro.
En el segundo tiempo La UD Ourense manejó con tranquilidad su ventaja y pese a los esfuerzos que hizo el Vetusta por igualar el partido y mantener su racha invicto, el equipo de Borja Fernández consiguió defenderse de manera ordenada y llevarse a casa tres puntos muy valiosos que lo colocan en la octava posición de la tabla, ya mucho más cerca de la zona de promoción de ascenso que de los puestos que llevan a la pelea por la salvación.
