La NFL desembarca en el Bernabéu

El estadio Santiago Bernabéu vivirá la magia de la NFL con la disputa hoy (15:30 horas) del duelo entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders, primero oficial en España de la mejor competición de fútbol americano del mundo, quien decidió apostar por el país en sus planes de expansión internacional.

El enfrentamiento será la guinda del pastel de un largo proceso que arrancó el pasado 9 de febrero del año 2024, cuando se confirmó que el recinto donde disputa sus partidos de fútbol como local el Real Madrid cambiaría de cara para traer a la ciudad el espectáculo del fútbol americano y todo lo que este conlleva.

Desde entonces se ha estado trabajando en un partido cuya relevancia se ha hecho especialmente patente a lo largo de los últimos días, en los que la capital se ha visto salpicada de numerosos eventos y activaciones tanto de los dos contendientes como de la propia liga para ir calentando motores.

Así los Dolphins, equipo para el que España es mercado preferencial al igual que sucede con los Chicago Bears y los Kansas City Chiefs, se han hecho notar con una gran ‘fan zone’ en la céntrica Plaza de España, con un autobús que recorre las calles con sus colores o con varios clínics de ‘flag football’ para atraer a los más jóvenes, entre otras iniciativas.

Y la liga se ha hecho presente con unos cascos gigantes frente al Palacio de Cibeles, sede del ayuntamiento; con unas ‘meninas’ instaladas en distintas partes de la ciudad; con dos partidos de la NFL Academy en el estadio de Vallehermoso; o instalando una tienda oficial por tiempo limitado en el Santiago Bernabéu.

Este es solo uno ejemplo de las distintas modificaciones a las que se ha visto sometido el recinto del conjunto blanco para albergar un evento que aspira a tener un impacto global de 70 millones de euros y que ha atraído a numerosos turistas.