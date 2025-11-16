El Gran Peña, un visitante incómodo

1 SILVA: Minibugy; Brais Lema, Adri Vázquez, Seydi, Bili, Moure, Carletto, Parafita, Álex Ares (Baldomar, minuto 23), Joao Paulo y Rodri Alonso (Álvaro Rey, minuto 60). 2 GRAN PEÑA: Andrés; Álex Vila (Ginto, minuto 60), Diego Cantero, Matías Delicado, Mateo (Toni Armada, minuto 66), Antón de Vicente, Odilo, Marcos (Martín Lago, minuto 83), Fran López, Álex Coira (Joaquín Piñeiro, mninuto 83) y Amet (Alexandre, minuto 92). GOLES: 1-0, minuto 16: Parafita. 1-1, minuto 56: Antón de Vicente. 1-2, minuto 80: Fran López.

El Gran Peña volvió a demostrar por qué se mantiene entre los equipos más fiables del grupo. Su visita a A Grela no fue sencilla, pero el conjunto vigués supo manejar el partido con madurez, paciencia y una enorme eficacia en las acciones determinantes. Desde el inicio dejó claro su plan de presión alta. Antón de Vicente avisó temprano con un córner que casi acaba en gol olímpico, mostrando el camino de lo que vendría después.

Aunque el Silva se adelantó en un rechace dentro del área, el Gran Peña mantuvo la calma. El terreno pesado por la lluvia no frenó a un cuadro visitante que encontró en Antón de Vicente su faro. Cada envío suyo generaba incertidumbre, y tras el descanso su influencia sería decisiva. La expulsión local facilitó el escenario y el propio Antón transformó la falta del 1-1 con un disparo que castigó el error del guardameta.

Con un jugador más, el Gran Peña dio un paso adelante. Controló el ritmo, movió al Silva de lado a lado y buscó el gol con inteligencia, no con prisas. La insistencia tuvo recompensa en el tramo final: Antón volvió a fabricar la jugada con un centro perfecto y Fran López, oportunísimo, firmó de cabeza el 1-2 y su quinto tanto del curso.

El Gran Peña supo sufrir cuando tocó, dominar cuando era necesario y rematar cuando llegaba la oportunidad. Una victoria de carácter que refuerza sus aspiraciones y confirma la fiabilidad de un equipo que compite siempre como un candidato a todo.