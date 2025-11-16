Examen exigente para el Coruxo en Los Pajaritos

El Coruxo afronta el desplazamiento más largo de la temporada para visitar uno de los campos históricos del fútbol español, «Los Pajaritos».

El equipo entrenado por Javi Pereira llega a este encuentro con el subidón tras la victoria de la semana pasada ante el Lealtad. Y es que ganarle a un rival directo en la lucha por la salvación, en el tiempo añadido, y siendo la primera victoria ante su afición, son argumentos más que de sobra para pasar una semana de entrenamientos mucho más relajada.

El de esta tarde es uno de esos partidos que le gusta jugar a todo futbolista. Un campo de Primera y un rival que año tras año busca el ascenso de categoría. Los vigueses saben que el encuentro es un escaparate, por lo que sacar algo positivo pude tener un valor muy importante.

El técnico vigués tendrá que introducir cambios en el «once» inicial, ya que Roque, el lateral derecho, se pierde el partido por sanción y tampoco podrá contar con Dani Rosas, Breo Sio y Juan Rodríguez, que están lesionados.

Sobre el partido y el rival, el técnico apuntó que «es un equipo que por presupuesto, por trayectoria, por historia, se supone que es uno de los candidatos a quedar arriba. ¿Qué nos vamos a encontrar?, pues un muy buen equipo, con grandes habilidades y que querrá someternos y, sobre todo, mediante bastante juego de centros laterales y bastante posesión de balón».

Por su parte, Ángel Rodríguez, entrenador del Numancia, avisó que «es un equipo con el doble de puntos fuera de casa que en su campo. Un equipo que fuera de casa es mucho más regular y con buen manejo de balón, buena estructura con salida del balón y con gente buena”, afirmó el técnico soriano en la rueda de prensa previa al encuentro.

HORA: 17 horas.

CAMPO: Los Pajaritos.