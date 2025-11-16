El Coruxo confirma su reacción

1 NUMANCIA: Miguel Ángel Abad, Javi Bonilla, Óscar de Frutos, Nestor Lucas (Alberto, minuto 81), Moustapha Gning, Jonatan González, Juan David Victoria (Gil, minuto 81), Alain García, Dani García (Peña, minuto 66), Fabrizio Danese y Cristian Delgado. 2 CORUXO: Alberto Domínguez, Álvaro Fernández (Bernárdez, minuto 35), Borja Marchante, Rares Mezdrea, Mateo Gandarillas (Javi González, minuto 79), David Añón (Fonterigo, minuto 79), Ignacio Fariña, Álvaro Naveira, Carlos Alonso, Guillermo Sánchez (Sola, minuto 67) y Hugo Losada (Hugo Rodríguez, minuto 67) GOLES: 1-0, minuto 64: Juancho. 1-1, minuto 74: Sola. 1-2, minuto 93: Javi González.

El Coruxo llegó a Los Pajaritos sabiendo que el guión no estaba escrito para ellos. A kilómetros de casa, ante un candidato firme al ascenso y con la presión de seguir alejándose de un descenso que les respiraba en la nuca, el conjunto vigués afrontó una de esas tardes que pueden marcar una temporada, y vaya si la marcaron.

El Numancia, arropado por su gente y con la opción de meterse en playoff tras su empate ante el Real Ávila, salió con intención de mandar. Los de Soria mordían arriba, querían la posesión y trataban de encerrar a un Coruxo que resistía con un bloque serio, aplicado y sin complejos. La primera media hora fue numantina, pero la lesión de Álvaro Fernández obligó a mover pronto el banquillo celeste, rompiendo los planes previstos.

Aun así, el equipo gallego no perdió su rigor defensivo. Naveira y Marchante multiplicaban esfuerzos, Guillermo Sánchez y Hugo Losada buscaban aire en las transiciones, y Alberto Domínguez mantenía la portería a cero con paradas de mérito. El descanso llegó como un respiro y también con la advertencia de que el Coruxo estaba vivo.

Segunda parte

La segunda mitad empezó con un aviso del Numancia, pero el Coruxo siguió serio. Bernárdez vio su primera amarilla en el minuto 52, en una acción al límite que encendió a la grada local. Pese a ello, el equipo mantuvo la calma. Hasta que llegó el jarro de agua fría. En el minuto 64, Juancho aprovechó un balón suelto en el área para colocar el 1-0. Los Pajaritos rugió; parecía que la lógica empezaba a imponerse.

Pero el Coruxo no se derrumbó. En el minuto 67, saltaron al campo Sola y Hugo Rodríguez, y apenas siete minutos después cayó el premio. En el minuto 74, un balón filtrado encontró a Sola, que se giró y soltó un disparo seco al palo largo. Se pusieron las tablas en el marcador helado de Soria.

Expulsión de Bernárdez

El Numancia reaccionó con todo, pero el Coruxo resistía con un compromiso admirable. Y cuando más sufrían los gallegos, llegó el golpe que parecía definitivo. En el minuto 84, Bernárdez vio la segunda amarilla y dejó al equipo con diez. Con el empate ya era una hazaña; con uno menos, mantenerlo parecía un milagro.

Pero el Coruxo quería más. Aguantó, se ordenó y esperó su ocasión. Y en el minuto 93, la encontró. Apareció Javi González, recién incorporado, para fusilar a bocajarro y silenciar Los Pajaritos. 1-2. Locura absoluta.

Los minutos añadidos fueron una batalla campal de nervios, resistencia y corazón. El Numancia apretó hasta el final, pero el Coruxo defendió su tesoro con uñas y dientes. Cuando el árbitro señaló el final, los jugadores gallegos se desplomaron sobre el césped después de dejarse la piel en el verde. Triunfo épico, remontada con diez y tres puntos que valen oro.

El Coruxo respira y sale reforzado moralmente de Soria. El Numancia, en cambio, se aleja de los puestos de playoff y deja escapar un partido que parecía bajo control.

Con los tres puntos logrado ayer en uno de los campos más complicados de la competición, los vigueses abren una brecha de cuatro puntos con los puestos de promoción y, sobre todo, cargan las mochilas de moral con la segunda victoria consecutiva.

El próximo fin de semana, los jugadores entrenados por Javi Pereira reciben a un Sámano que ocupa puestos de descenso y que está a cinco puntos de los vigueses. Los cántabros no conocen la victoria lejos de su campo.