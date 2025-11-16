Clasificación virtual ‘cum laude’

Comencemos por el asterisco. Si España perdiera el martes en Sevilla contra Turquía por 0-7 (o 1-8, o 2-9, o...), tendría que jugar la repesca para estar en el próximo Mundial. Como quiera que la selección nunca en sus 105 años de historia ha perdido un partido por una diferencia superior a los seis goles (dos 7-1, en 1928 y 1931, son el récord), la estadística y el sentido común permiten convertir en afirmación cierta lo que las matemáticas aún ponen en tela de juicio: España jugará el Mundial del próximo verano.

El hito se alcanzó ayer tarde en Tiflis, en la cuarta goleada española en cinco partidos de clasificación, resueltos todos ellos con victoria y sin goles en contra. A los 35 minutos, España ya había marcado tres goles que le garantizaban una cómoda victoria. A partir de entonces, la mirada se dirigió hacia Bursa, donde se jugaba el Turquía-Bulgaria. Ganaron ese partido los locales (2-0) para que la clasificación matemática conserve su anecdótico asterisco.

No acusó España las bajas de, atención a la lista, Lamine Yamal, Nico Williams, Pedri, Rodri, Carvajal y Le Normand en Tiflis. Seis titulares en circunstancias normales, a los que hay que sumar a Huijsen, otro que oposita a esa condición, y que se quedó fuera de la convocatoria a última hora por molestias musculares. No hay mayor demostración de la profundidad de plantilla y la preponderancia del colectivo sobre las individualidades que ha cincelado Luis de la Fuente que exhibir sin lamentaciones semejante lista de ausencias.

Cierto es que Georgia, mucho más voluntariosa que talentosa, huérfana este sábado además del ‘groguet’ Mikautadze, no es la prueba más exigente que puede ofrecer el fútbol de selecciones. Pero era la que tocaba y España la superó con creces, dando continuidad a una fase de clasificación impecable, cinco victorias en cinco partidos, con 19 goles a favor (una media de 3,8 por encuentro) y ninguno en contra.

La borrachera anotadora a la que se ha abonado la selección esta temporada se descorchó enseguida en Tiflis. A los 11 minutos, tras la revisión en el VAR, Oyarzabal castigó de penalti una clara mano de Gocholeishvili en el área. A los 22, Zubimendi transformó el segundo tras un pase sensacional de Fabián. A los 35, Ferran Torres marcó, bien asistido por Oyarzabal, su 24º gol con la selección, igualando a Sergio Ramos y Di Stéfano.

Estaba siendo un festival incontestable, sin necesidad de forzar la máquina, inmensa la diferencia de recursos entre las dos selecciones. Kvaratskhelia, una estrella mundial, era un náufrago futbolístico entre camisetas amarillas. Lo aprovechó Luis de la Fuente para regular esfuerzos, retirando a Pedro Porro al descanso y a Merino y Fabián en el minuto 60.

Quedaba que Ferran le devolviera a Oyarzabal el favor, asistiendo al eibarrés para que marcara de cabeza su segundo gol del partido. Con ese cuarto tanto cerró el grifo una selección que se movió en el tramo final entre no hacer más sangre y no dejar de buscar una manita que no llegó. En parte, por culpa del portero Mamardashvili.

Y así, sin despeinarse en exceso y sin llegar nunca a activar el DRS, consiguió España una nueva goleada que le sirve para sumarse a una lista de mundialistas que también registra ya a Francia, Inglaterra, Croacia y otras dos que, como ella, también están virtualmente clasificadas: Noruega y Países Bajos. Fuera de Europa también tienen ya billete Argentina, Brasil, Marruecos, Uruguay, EEUU, México... El España-Turquía del martes en La Cartuja servirá para celebrarlo en casa. Salvo que los turcos marquen siete goles, claro.

«Aun podemos ser un poquito mejores»

Luis de la Fuente mostró el orgullo de dirigir a un grupo que ha logrado el mejor registro de partidos oficiales consecutivos sin perder (30), pero mostró la ambición del grupo al afirmar que «todavía» pueden ser «un poquito mejores», de cara a un Mundial que despierta «una ilusión tremenda».«Nos queda seguir mejorando. Logramos un registro muy importante que nos emociona pero la virtud de estos futbolistas es que quieren más, son insaciables y no quieren récords ni marcas, lo que buscan es mejorar de cara a la ilusión tremenda que tenemos en el Mundial. Podemos ser todavía un poquito mejores», dijo .De la Fuente puso en valor el partido que realizó la selección con muchas baja.«No es que Georgia sea débil, pero se ha encontrado a un gran rival, una selección española ambiciosa que quiere jugar bien al fútbol y ganar. No ha sido demérito de la selección georgiana, nuestro nivel ha sido muy alto», defendió.Pese a que España está virtualmente en el Mundial, con margen de seis goles ante su último rival, Turquía, De la Fuente mantuvo cautela: «Llevamos 19 goles a favor y ninguno en contra pero, por respeto a los rivales, hasta que no consigamos la clasificación matemática vamos a seguir trabajando exactamente igual.».