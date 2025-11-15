El Valinox Novás busca reencontrar su mejor versión

Esta tarde se disputa la jornada 10 del grupo A de Primera Nacional Masculina, con sólo el partido del Valinox Novás como local por la zona. El resto de equipos de Vigo y comarca viajan.

El Valinox Novás llega al choque de esta tarde frente al Disiclín Lalín con la necesidad de recuperar las sensaciones perdidas en los dos últimos partidos ligueros. Porque, a pesar de haber vencido en ambos y de sólo conocer la victoria, tanto el entrenador Guillermo Artime como los jugadores no están satisfechos de lo mostrado en estas dos jornadas, frente a Reconquista y Saeplast Cañiza y quieren que sea un punto de inflexión para volver a la senda de juego anterior. Eso sí, ha sido una buena semana de trabajo, sin lesiones, aunque tienen a un par de jugadores entre algodones. El Lalín, aunque este año ha sufrido una importante remodelación, sigue fiel a su reconocible estilo de juego.

El Granitos Ibéricos Carballal viaja al archipiélago canario para enfrentarse al Tacoronte, con el objetivo de sumar la quinta victoria consecutiva y mejorar el juego de la semana pasada. El Carballal tendrá la baja de Navarro y la duda de Xoel Martínez, quien probará en el calentamiento previo, para ver si está en condiciones de aportar. El técnico vigués Fran González cree que “la clave estará en ofrecer nuestra mejor versión en defensa, sabiendo que nuestro mejor defensor no va a estar en el partido”. Sobre el rival, señalar que esta temporada se ha reforzado bien y es un equipo complicado en casa.

Por su parte, el Reconquista de Vigo viaja a Carballo para enfrentarse al Calvo Xiria, ya con más tranquilidad, después de vencer la semana pasada y romper la racha negativa de tres derrotas consecutivas. El conjunto vigués tiene a varios jugadores entre algodones (André y Alberto no han podido entrenar durante la semana por diferentes problemas físicos), pero quiere volver a ganar para superar a su rival en la clasificación y engancharse a la zona medio-alta. Del Xiria, el entrenador Víctor Garrido, destaca a sus dos jugadores estrella, Pichel y Chimpo, e insiste en la necesidad de estar bien cerrados sobre ellos y seguir la dinámica de la semana pasada en el aspecto ofensivo, donde aumentaron, por fin, el nivel de efectividad.

El BM Porriño visita esta jornada al BM Ribeiro, con la firme intención de mantener el nivel defensivo de la semana pasada, que le permitió puntuar ante el potente Lanzarote. Una semana más, Dani Benaches tendrá ausencias. Viajan sin Yago Raimúndez y Xacob, pero con la confianza de que saben cual es el camino. Eso sí, ninguna confianza porque el conjunto de Ribadavia sólo lleve dos puntos en el casillero, porque está demostrando que va de menos a más y cuenta con un ataque muy móvil, que genera dudas en las defensas.

Y para finalizar, el Saeplast Cañiza se desplazará a Culleredo, con bastantes ausencias (la más importante la de Pintos lesionado), pero con la satisfacción del gran partido realizado ante el líder y del buen trabajo en los entrenamientos durante la semana.

La entrenadora Valeria Flores destacó que “veo a los chicos concentrados, intensos y eso me da confianza a pesar de las bajas”, aunque avisa sobre la calidad del rival: “El Culleredo es un equipo muy luchador, muy valiente, que se vacía en todos los partidos y que a nivel defensivo tiene muchas piernas”. En el aspecto ofensivo destacó a Nuno Loxo, por su vision de juego y a Henrique Traba, por el lanzamiento.

VALINOX NOVÁS - DISICLÍN BALONMÁN LALÍN (hoy, 19:00 horas, Pavillón Municipal do Rosal)

"SERMARTHER" CIUDAD DE TACORONTE - GRANITOS IBERICOS CARBALLAL (hoy, 19:30, hora canaria, Pabellón Municipal de Tacoronte)

CALVO XIRIA - BALONMANO RECONQUISTA DE VIGO (hoy, 20:00 horas, Pavillón Vila de Noia)

BM RIBEIRO RODOSA OURENSE PROVINCIA TERMAL - BM. PORRIÑO (hoy, 18:00 horas, Pavillón Municipal O Consello)

BM CULLEREDO - SAEPLAST BM. CAÑIZA (hoy, 19:30 horas, Pavillón Municipal de Tarrío)