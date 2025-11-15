El Porriño recompone su figura

Último partido antes de que la División de Honor se tome mes y medio de descanso debido a la disputa del Mundial.Será tiempo de descanso, de meditación y de rearmarse para lo que viene. En eso piensa el Conservas Orbe Zendal Porriño que ha pasado un primer tramo de Liga tortuoso debido a las numerosas bajas con las que ha ido afrontando cada partidos. «Es increíble el número de puntos que tenemos con todo lo que hemos pasado», explica Isma Martínez con una mezcla de resignación pero también de orgullo por la dura travesía que han pasado. Verse en la séxta posición a solo tres puntos del tercer clasificado tiene para él una importancia gigantesca pensando en lo mucho que les espera y que, salvo calamidad, la situación con la que afrontarán ese tramo será mucho más benévola.

Para el duelo de esta tarde ante el Zonzamas Lanzarote (duodécimo clasificado) Isma Martínez solo tiene las ausencias de Aroa y de Juliana Nunes, que cayó lesionada en un tobillo en el partidode la pasada semana. Son bajas importantes, pero el entrenador del Porriño respira aliviado porque «viendo de donde venimos solo tener dos bajas es una suerta para nosotros. Nos conformamos con tener solo un par de ausencias». El resto de la plantilla está en condiciones de jugar aunque algunas jugadoras, que han tenido periodos largos de lesiones, tal vez noten algo de falta de ritmo.

Para Isma Martínez el partido es importante porque «irse al parón después de una victoria siempre es un buen espaldarazo de ánimo. Nos enfrentamos a seis o siete semanas sin competición y para el equipo es muy positivo tener el recuerdo reciente de una victoria, de un partido en el que hayamos hecho las cosas bien».

El Zonzamas, aunque esté en la zona baja de la clasificación, ha dado la cara en muchos partidos de la temporada y ha competido bien como visitantes. El Conservas Orbe Zendal no se fía en absoluto de él y está convencido de que el equipo canario les va a plantear un duro encuentro.

HORA: 19:00 (hoy).

PISTA: Pabellón Municipal de Porriño.