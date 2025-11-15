CONTRA GEORGIA
La plaga en España continúa: Huijsen, nueva baja de última hora
La previa del Georgia-España: A sellar el billete para el Mundial en Tiblisi
Dean Huijsen es uno de los tres descartes que tenía que hacer Luis de la Fuente para el Georgia-España de esta tarde, en el que la selección puede sellar su clasificación para el Mundial. El central del Real Madrid sufrió molestias musculares en el último entrenamiento en Tiflis y podría abandonar la concentración en las últimas horas.
Jorge de Frutos y Samu Agheghowa son los otros dos descartes del seleccionador. Dos nombres que no habían llamado la atención, a diferencia del defensor madridista, que venía siendo titular desde su estreno en la selección, el pasado mes de marzo. Sin él, Vivian, Cubarsí y Laporte se jugarán los dos puestos de titular en el centro de la zaga.
Carvajal, Pedri, Lamine...
Ocurre así porque el otro central con la etiqueta de titular, Robin Le Normand, también está lesionado y ni siquiera acudió a la concentración. Sufre la selección una plaga de bajas que afecta a otros cinco jugadores que, en condiciones normales, estarían en el once ideal: Dani Carvajal, Rodri Hernández, Pedri González, Lamine Yamal y Nico Williams.
Sin ellos, España tratará de cerrar su clasificación para el Mundial. Si gana Georgia y Turquía no lo hace contra Bulgaria, el objetivo estará logrado. Si los turcos también ganaran, el pase virtual estaría garantizado, dado que la selección defiende un importante colchón de goles en el desempate, 12 ahora mismo, que Turquía debería remontar en el duelo directo de la última jornada.
