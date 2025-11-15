Mario Méndez suma una plata en el Nacional en piscina corta

El vigués Mario Méndez sumó una medalla de plata en los 400 metros del Campeonato de España en piscina corta que se disputa este fin de semana en Barcelona. El nadador del Club Natación Santa Olaya fue superado por el andaluz Cristóbal Vargas que se llevó el oro con un crono de 3:45.67 mientras el vigués hizo un tiempo de 3:46.48, a solo ocho décimas del vencedor.

A Mario Méndez le queda aún otra oportunidad de ampliar su cosecha en este Campeonato de España de Barcelona ya que hoy está previsto que nade los 1.500 metros en la que tiene el mejor tiempo de los participantes.