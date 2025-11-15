El Guardés visita al Rocasa antes del parón

El Mecalia Atlético Guardés se despide de la Liga durante cuatro semanas. Las de Ana Seabra juegan hoy en la pista del Rocasa Gran Canaria, que cierra esta frenética parte del calendario y supone su último partido hasta mediados de diciembre. Ania Ramos, ya recuperada, se reincorpora a la convocatoria y viajará para sumar minutos con el equipo.

El Guardés llega con las mismas ganas, pero notando ya el cansancio. Y no es para menos, pues el equipo miñoto acumula ya siete partidos en las últimas cuatro semanas, dos de ellos en jornadas consecutivas el pasado fin de semana en Bulgaria, además de incontables kilómetros de viaje a las espaldas. La andadura pesó este miércoles en A Sangriña, donde el Elche pudo controlar el ritmo del partido durante los primeros minutos, pero las de Ana Seabra impusieron su buen juego y supieron apoyarse en la defensa de la portería para limitar las pretensiones de un rival que se veía ganador (20-17). El equipo cuenta ahora con la única ausencia de Nerea Gil.

HORA: 19:30 (hoy).

PISTA: Antonio Moreno.