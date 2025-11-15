Duelo de invictos entre Cañiza y Getasur en O Polvorín

El Polvorín acogerá esta tarde el partidazo de la jornada 8 de la División de Honor Plata Femenina, en el que se enfrentarán los dos únicos equipos que sólo conocen la victoria en este inicio liguero: Helvetia Saeplast Cañiza y Club Balonmano Getasur. Además, SAR Rodavigo e Inelsa Solar Asmubal Meaño actuarán como locatarios, mientras que el BM Porriño viajará a Gijón.

El partido de la jornada se jugará esta tarde en el Polvorín, con Helvetia Saeplast Cañiza y Getasur como protagonistas, los dos clubs que no han perdido ni un solo punto en los encuentros disputados hasta ahora. El Cañiza ha tenido una buena semana de trabajo, sin bajas, y con la ilusión de seguir invicto. Claro que enfrente estará el Getasur, otro equipo muy equilibrado, que va a presentar batalla. A priori se espera un choque muy igualado, que “se va a decidir por pequeños detalles, por lo que será clave ser capaces de gestionar esos momentos y las ansiedades si en algún momento se nos complica el partido”, afirmó el preparador Isma Lago. Además, el Cañiza cuenta con el apoyo de la grada, por lo que Lago está convencido de que “con nuestras armas y la defensa por bandera, tendremos opciones para ganar el partido, a pesar de que ellas son un equipo muy completo”.

Por su parte, la SAR Rodavigo se enfrenta al Fuentes Carrionas, un rival directo para escapar de la zona baja de la tabla. El conjunto redondelano ha recuperado a Ángela Vilaboa, pero suma la baja de su hermana Sara que, en el partido de la semana pasada ante el Sanse, se lesionó la rodilla y están pendientes del diagnóstico, que no es muy optimista. El inicio de campaña está siendo muy convulso a nivel de lesiones.

La entrenadora Vero Posada destaca del rival “sus primeras líneas, con buena finta, y su lateral izquierda, muy lanzadora, que ya hizo estragos el año pasado cuando jugamos en casa, por lo que será un equipo que nos pondrá las cosas muy difíciles”. Eso sí, con el apoyo de la grada, “esperamos sacar los dos puntos”.

El Inelsa Solar Asmubal Meaño recibe esta tarde al Hand Vall Valladolid, un equipo de la zona baja de la tabla, por lo que una victoria permitiría a las de O Salnés dar un salto en la tabla. El conjunto dirigido por Juan Costas ha entrenado bien toda la semana y ha trabajado con el objetivo de reducir las pérdidas de balón, que tanto les está perjudicando en este inicio de temporada. No podrán participar en el choque ni Carolina ni Sabela, pero el Meaño tratará de hacer valer el factor cancha para sumar una nueva victoria.

La situación del Rubensa Indupor BM Porriño en vez de mejorar, se complica. A las bajas ya conocidas de Aroa, Marta, Andrea y Lucía Castiñeira, se suma esta semana la de Iria Benaches, que pasó por quirófano hace unos días. Así para este partido no cuentan con pivotes sénior y tendrán que completar la convocatoria con 6 jugadoras juveniles. A pesar de todas las dificultades, tratarán de competir ante el Balonmano Gijón, uno de los equipos habituados a luchar por la zona alta de la tabla clasificatoria, pero saben que es una situación muy complicada por las lesiones.

HELVETIA SAEPLAST CAÑIZA - CLUB BALONMANO GETASUR HELVETIA (hoy, 18:00 horas, Pavillón Municipal da Cañiza)

SAR RODAVIGO - CLUB DEPORTIVO BALONMANO FUENTES CARRIONAS (hoy, 18:30 horas, A Bombonera)

INELSA SOLAR ASMUBAL MEAÑO - HAND VALL VALLADOLID (hoy, 20:00 horas, Pabellón Coirón de Dena)

BALONMANO GIJON - RUBENSA INDUPOR BM PORRIÑO (hoy, 19:30 horas, Pabellón Municipal de la Tejerona)