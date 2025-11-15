El Club Vigo desafía al líder

No hay partido más interesante en la jornada que el que enfrenta esta tarde en Coia al Club Vigo contra el Textil Santanderina. Los vigueses, terceros clasificados, se enfrenta al líder de la categoría, del que solo le separa un punto con lo que el cuadro de Diego Taboada podría acabar la jornada como líder en caso de sacar adelante el partido. En un grupo muy igualado, como se ha visto en este comienzo de temporada, el partido va sobrado de alicientes.

Los dos conjuntos llegan a este encuentro después de vencer el pasado fin de semana. El conjunto de Santander pasa por ser el conjunto mas fuerte de la Superliga 2 ya que está formado por jugadores de enorme nivel en busca de un ascenso. En sus filas están jugadores como Vera, Ruda, Roldán, Fuero, Jimenez y Gutierrez, que son el seis titular con el que vienen disputando los encuentros a lo largo de esta temporada.

La buena noticia para el equipo vigués es la recuperación de Jakub Kocvuara cuya ausencia en el partido del pasado fin de semana en Bilbao (donde los vigueses sufrieron para sacar adelante el partido) se notó una barbaridad. Ha sido el fichaje estrella del último mercado.

HORA: 18:00 (hoy).

PISTA: Coia