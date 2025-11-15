El Bembrive se estrena como local en Candeán

Tras el varapalo de la inmerecida derrota en Asturias, el Bembrive FS recibe al CD Nou Turia valenciano en la novena jornada del campeonato (sábado, 19:00 horas), pero en pista propia diferente a la habitual. Porque las de Gael Madarnas juegan por vez primera esta campaña en el polideportivo municipal de Candeán. Las lluvias continuadas de estos días así lo recomendaron debido a las filtraciones en el pabellón Vicente Álvarez.

El quinteto verde está ubicado ahora en la sexta plaza del grupo 1 de 2ª División. Acumula 13 puntos y se ve obligado a no fallar porque las posiciones de play-off se han alejado a siete puntos. Van a los cruces de ascenso los cuatro primeros de la fase regular y la dificultad de dar caza al Ence Marín, actual cuarto, es muy palpable. Solo entre los cinco primeros clasificados hay una diferencia de tres puntos.