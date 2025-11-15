fútbol sala
El Bembrive se estrena como local en Candeán
REDACCIÓN
Tras el varapalo de la inmerecida derrota en Asturias, el Bembrive FS recibe al CD Nou Turia valenciano en la novena jornada del campeonato (sábado, 19:00 horas), pero en pista propia diferente a la habitual. Porque las de Gael Madarnas juegan por vez primera esta campaña en el polideportivo municipal de Candeán. Las lluvias continuadas de estos días así lo recomendaron debido a las filtraciones en el pabellón Vicente Álvarez.
El quinteto verde está ubicado ahora en la sexta plaza del grupo 1 de 2ª División. Acumula 13 puntos y se ve obligado a no fallar porque las posiciones de play-off se han alejado a siete puntos. Van a los cruces de ascenso los cuatro primeros de la fase regular y la dificultad de dar caza al Ence Marín, actual cuarto, es muy palpable. Solo entre los cinco primeros clasificados hay una diferencia de tres puntos.
- Detenido un vecino de Vigo que estaba lanzando botellas de cristal desde una planta de Vialia hacia la plaza de los cines
- Fortaleza de Chocolate en Portugal: la tentación más dulce de Valença regresa por Navidad
- Oceanográficos tiran «cientos de kilos» de pescado al mar por el veto al quiñón
- Caballero responde a Augas tras la fuga en Eiras: «Quisieron que Vigo se quedara sin agua, es una negligencia»
- Saca fotos «furtivas» para denunciar la casa de sus vecinos en Nigrán y acaba condenado por violar su intimidad
- Caballero desvela su plan contra la lluvia para el día del encendido de las luces de Navidad de Vigo
- El encendido de las luces de Navidad de Vigo en primera línea: aforo limitado y solo cuatro accesos a Porta do Sol
- Las necesidades educativas de los hijos vetan la custodia compartida