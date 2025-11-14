natación
Mario Méndez gana el oro en los 800 metros y logra la mínima para el Europeo
REDACCIÓN
Vigo
Mario Méndez estará en el Europeo de natación en piscina corta después de lograr ayer el oro en los 800 metros libres y la mínima que se exigía para estar en el campeonato continental.
El vigués se impuso en la final del Nacional con un tiempo de 7:43.97, por debajo de los 7:45.02 pedidos como mínima. Su registro no solamente le permite clasificarse para Polonia, sino que le convierte en el tercer español más rápido de siempre en la distancia por detrás de Marc Sánchez (7:37.51) y de Carlos Garach (7:41.70).
Esta no es la única prueba en la que competirá ya que hoy compite en los 400 libres y el sábado hará lo propio en los 1.500 metros.
