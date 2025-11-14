Un fogonazo de talento en Jerez

Oscar Haro se ha pasado más de treinta años en el Mundial de motociclismo, ha dirigido el equipo LCR-Honda en MotoGP y hace solo tres temporadas dio un paso al lado para abordar otros proyectos más personales. Su pasión por el motociclismo lo cubre ahora como director deportivo del Laglisse Racing, un equipo que bajo un planteamiento más modesto pero con notable presencia en campeonatos nacionales e internacionales, ha sido esencial para la promoción de pilotos importantes. Hace dos años Haro y ese sexto sentido que esta clase de personaje tiene para captar el talento sintió algo especial viendo pilotar a Iker Rodríguez. Aquello sucedió cuando con solo doce años el porriñés peleó hasta la última carrera por el título nacional de Moto4 contra chicos que le sacaban dos años y a quienes exprimió al máximo para quedarse finalmente con el subcampeonato. Haro no le perdió la pista a Iker Rodríguez y nunca ocultó que su idea era subirlo en algún momento a una de sus motos para ver de cerca sus capacidades.

El porriñés posa junto a los miembros del Laglisse. | FDV

El pasado fin de semana en Jerez los planetas se alinearon. El circuito andaluz acogió la última prueba de la temporada del Campeonato de España de Superbikes y Laglisse tenía una moto libre por la ausencia de uno de sus pilotos en la categoría Talent. Aprovechando que Iker Rodríguez no tenía competición este fin de semana Haro le ofreció la posibilidad de probar una de sus motos. La respuesta del porriñés fue ganar la carrera. «Talento», así resumió Haro lo sucedido con Iker Rodríguez en Jerez.

Sin conocer la moto, sin tiempo para adaptarse al equipo, a los rivales, a las circunstancias, el porriñés confirmó su inmenso futuro en una carrera loca en la que arrancó desde la vigésimo segunda posición y terminó ganando en medio de una lucha sin cuartel. Tras la salida Iker se colocó en quinta posición en muy pocas vueltas tras una serie eterna de adelantamientos que no detuvo hasta que se puso líder en la cuara vuelta. Justo entonces una caída obligó al juez de carrera a sacar la bandera roja y reiniciar la prueba con el porriñés partiendo desde la quinta posición (la plaza en la que acabó la úlltima vuelta completada hasta ese momento). A partir de la segunda salida la batalla sin cuartel se desató entre todos los participantes. En la última vuelta once pilotos tenían la posibilidad de llevarse la victoria y en esa selva Iker Rodríguez fue el más fino, el mejor. Se llevó el triunfo por la ridícula diferencia de 83 milésimas y los once primeros clasificados entraron en menos de un segundo en meta. Una locura.

Temporada complicada

Todo lo que Haro imaginaba de Iker Rodríguez se confirmó de golpe y el director de Laglisse no ocultó a la conclusión de la carrera que le gustaría llevarse a su estructura al porriñés. Pero eso es algo que solo resolverá el futuro porque Iker pertenece al Finetwork MIR Junior Team, el equipo con el que esta temporada está compitiendo en la European Talent Cup, la competición reservada para pilotos de catorce a diecisiete años. De hecho, el gallego tardó en estrenarse porque hasta el mes de julio no cumplió la edad exigida por el reglamento. Eso lo ha acusado en las tres únicas carreras en las que ha podido competir y donde aún no ha sido capaz de puntuar. No es una categoría sencilla porque hay setenta pilotos en liza entre los que se organiza una clasificatoria y nadie tiene garantizado estar en la parrilla definitiva. Si a eso se suma la necesaria adaptación a la máquina y al equipo, los resultados eran lo que menos importaba para Iker Rodríguez. Le resta una prueba que se disputará el 23 de noviembre en el circuito de Valencia y a partir de ese momento podrá comenzar a pensar en la siguiente temporada que, si nada lo impide, hará completa con el Finetwork MIR Junior Team en la European Talent Cup.

Pero lo sucedido en Jerez, su primera victoria en esta categoría, ha sido como una nueva inyección de ánimo y entusiasmo para Iker y para quienes caminan a su lado desde que con solo tres años comenzó a competir en Porriño en las minimotos y todo el mundo tuvo claro que estaban ante un niño diferente, ante un talento especial. Lo mismo que adivinó Oscar Haro hace un par de años y que confirmó en Jerez.